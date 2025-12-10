היועמ"שית קבעה: חוק הגיוס נותן מענה לצרכי הישיבות בלבד

היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה פרסמה הערב (רביעי) את חוות דעתה על חוק הגיוס של חבר הכנסת בועז ביסמוט, עבור ועדת החוץ והביטחון. בהרב-מיארה הדגישה כי החוק נותן מענה לצרכי הישיבות ולא לצרכי הביטחון הדחופים והורדת הנטל מהציבור המשרת.

עוד הדגישה כי "הוראות החוק יוצרות תמריץ שלילי לגיוס, ואף עיגון של חוסר השוויון לטווח הארוך. התאמת החוק לאמות המידה החוקתיות דורשות שינויי עומק מקיפים ובכלל זאת, נדרש לקבוע סנקציות אישיות, אפקטיביות ומיידיות לאכיפת חובת הגיוס באופן שוויוני".

חוות הדעת נכתבה על ידי המשנים ליועצת המשפטית לממשלה אביטל סומפולינסקי וגיל לימון.

יו"ר דגל התורה ח"כ משה גפני מסר בתגובה: "מנהלי המדינה בהרב מיארה, גיל לימון וחבריהם, שאינם מבינים ואינם יודעים דבר וחצי דבר בלימוד התורה בעם ישראל - יודעים להביע את דעתם על חוק שעדיין בעיצומו של דיונים, כאשר מטרתם ברורה למנוע חס וחלילה לימוד תורה ולעשות כל מאמץ ש'המדינה שלהם' לא תסייע לישיבות ולמוסדות תורניים".

"הם עוברים בכל עת על הנורמות שהם דורשים מכולם, רק לא מעצמם", הוסיף, "החלטת הממשלה על תלמידי חו"ל שמהווים סיוע למדינת ישראל, נפסלים על ידם במחי קולמוס והם אינם חייבים למסור דין וחשבון על פעולותיהם ועל החלטותיהם הבלתי חוקיות. בכל ההיסטוריה של העם היהודי היה מי שנלחם נגד התורה הקדושה ונגד לומדיה, כאשר התורה ב"ה ממשיכה להתקיים ומדריכה את העם היהודי, ואלה שנלחמו נגדה נעלמו באבק ההיסטוריה".