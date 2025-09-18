אישום נגד האל"מ שהכניס בניגוד לנהלים את זאב ארליך ללבנון

מומלצים -

הפרקליטות הצבאית הודיעה היום (חמישי) כי בכוונתה להגיש כתב אישום, בכפוף לשימוע, נגד אלוף-משנה במילואים יואב ירום, בגין מעורבותו בנסיבות מותם של סמל גור קהתי ורב-סרן במילואים זאב (ז׳אבו) ארליך ז"ל.

רמ"ט גולני, אלוף-משנה יואב יורם, ביקש לסיים את תפקידו אחרי התקרית במבצר העתיק בדרום לבנון, בה נהרגו סמל גור קהתי, והארכיאולוג ומורה הדרך ז'אבו ארליך - שהוכנס לזירת הלחימה בניגוד לנהלים.

בבקשה כתב: "תחקיר ובדיקת האירוע לא הסתיימו, ובציבור מצטיירת תמונה רחוקה מהאופן שבו התנהל האירוע בחזית. אני כמובן אשתף פעולה באופן מלא. לאור הערכים עליהם חונכתי ולהם הטפתי, בהיותי 'נאה דורש נאה מקיים', אני מאמין שעליי לקחת אחריות פיקודית על האירוע. לפיכך, אני מבקש לסיים את תפקידי כראש מטה החטיבה".

בנובמבר 2024 התיר צה"ל לפרסום כי סמל גור קהתי, בן 20 מניר בנים, לוחם בגדוד 13 שבחטיבת גולני, נפל בקרב בדרום לבנון. באותו הקרב, נהרג אזרח ישראלי - רס"ן במיל' זאב (ז'אבו) חנוך ארליך, בן 71 מעפרה - וכן נפצע באורח קשה מ"פ בגדוד 13 של גולני.

באירוע בו נפל סמל קהתי - שהוגדר כ"חמור" על ידי צה"ל, נהרג האזרח זאב (ז'אבו) חנוך ארליך. בשעות הצהריים, ז'אבו נכנס יחד עם קהתי ז"ל, רמ"ט גולני, והמ"פ שנפצע כאמור - "עמוק" אל תוך לבנון, על מנת לבקר במבצר עתיק. שם, שני מחבלים הפתיעו אותם ופתחו באש - והרגו את ארליך ז"ל וקהתי ז"ל. ישנם פצועים נוספים בתקרית - כולל המ"פ, שנפצע באורח קשה.

עוד נודע, כי ארליך נכנס לשטח ללא אישור או תיאום עם צה"ל, כשהוא לובש מדים ונושא נשק. בצה"ל הודיעו כי בוחנים מי אישר את הגעתו לאזור.