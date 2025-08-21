לאחר משא ומתן חשאי: אזרח ישראלי שהיה כלוא בלבנון במשך שנה - הושב לארץ

מומלצים -

סאלח אבו-חסיין, אזרח ישראלי שהיה כלוא בלבנון במשך כשנה הושב היום (חמישי) בצהריים לישראל, כך נמסר מטעמו של מתאם השבויים והנעדרים, גל הירש. החזרתו התאפשרה לאחר משא ומתן חשאי שהתקיים בחודשים האחרונים בסיוע הצלב האדום.

אבו-חסיין הועבר לישראל דרך מעבר ראש הנקרה מידי הרשויות בלבנון לידי מתאם השבויים והנעדרים. לאחר תשאול ובדיקה רפואית ראשונית, הוא הועבר על ידי צה"ל לבדיקות מקיפות בבית החולים לאחריהן יפגוש את משפחתו. נסיבות האירוע נמצאות בבדיקת כוחות הביטחון.

כתבנו המדיני, גיא עזריאל, פרסם כי נציגי הצלב האדום ביקרו את אבו-חוסיין בכלא בלבנון, העבירו מידע על מצבו למשפחה וכפי שפורסם על ידי הלשכה אף סייעו במשא ומתן לשחרורו.

סלאח נחשב כנעדר במשך תקופה ארוכה, בני משפחתו דיווחו שאבד איתו הקשר אבל לא שיערו שהוא חצה את הגבול ללבנון. נכון לעכשיו, הסיבה מדוע חצה את הגבול ללבנון עדיין לא ידועה.

כך או כך, על פי גורם מדיני, סאלח נכלא בלבנון ביולי 2024 ונסיבות מעצרו נבדקות. עוד נמסר כי "לא שוחרר איש תמורתו ואין תמורה מצד ישראל".

ראש הממשלה בנימין נתניהו ברק על חזרתו של אבו-חסיין: "ראש הממשלה נתניהו מודה לכל העוסקים במלאכה ובראשם מתאם השו"נ תא"ל (מיל') גל הירש. זה צעד חיובי וסימן לבאות".