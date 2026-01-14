ויטקוף הכריז: עוברים לשלב ב' בהסכם לסיום המלחמה בעזה

השליח האמריקני למזרח התיכון, סטיב וויטקוף, הכריז היום (רביעי) רשמית על המעבר לשלב ב' בהסכם לסיום המלחמה בעזה. בציוץ שהעלה לרשת החברתית X, הכריז וויטקוף: "היום, בשם הנשיא טראמפ, אנו מכריזים על השקת שלב שני בתוכנית 20 הנקודות לסיום הסכסוך בעזה, המעבר מהפסקת אש לפירוז, ממשל טכנוקרטי ושיקום".

"שלב שני מקים ממשל פלסטיני טכנוקרטי למעבר בעזה, הוועדה הלאומית לניהול עזה (NCAG), ומתחיל בפירוז ושיקום מלא של עזה, בעיקר פירוק נשק של כל אנשי הצוות הבלתי מורשים. ארה"ב מצפה מחמאס לעמוד באופן מלא בהתחייבויותיו, כולל החזרה מיידית של בן הערובה האחרון שנפטר (רן גואילי ז"ל). אי ביצוע פעולה זו יביא לתוצאות חמורות", הדגיש השליח המיוחד.

"חשוב לציין, ששלב ראשון סיפק סיוע הומניטרי היסטורי, שמר על הפסקת האש, החזיר את כל בני הערובה החיים ואת שרידיהם של עשרים ושבעה מתוך עשרים ושמונה בני הערובה שנפטרו. אנו אסירי תודה עמוקות למצרים, טורקיה וקטאר על מאמצי התיווך החיוניים שלהן שאיפשרו את כל ההתקדמות עד כה".

טליק, אמו של רן ז"ל מסרה בתגובה: "שוחחנו לפני זמן קצר עם ראש הממשלה שהתקשר אלינו. רה"מ הבהיר שהשבתו של רני היא בראש מעייננו. המהלך ההצהרתי על הקמת ועדת טכנוקרטים וכל מהלך אחר לא יסתור ולא ישפיע על מאמצי ההשבה של רני לקבר ישראל".

"ההצהרה על שלב ב' מתמקדת בדרישה לפירוק חמאס מנשקו ולפירוז רצועת עזה, אין נסיגת צהל עד שיפורקו מנשקם, אין בניה, אין שיקום. גם מעבר רפיח עוד לא נפתח למרות הלחצים כי אנחנו מתעקשים על רני", הוסיפה.

היא סיכמה: "המאמצים להשיב את רני מבוצעים גם בתחום המודיעיני, גם המבצעי וגם במגעים עם המתווכות. יש לנו דרישות חד משמעיות מהחמאס כי העברנו מידע מודיעיני ודברים שדרשנו עוד לא קרו. לכן כל דבר שצפוי לקרות לא ישפיע על המאמצים ועל הדרישה להשיב את רני".