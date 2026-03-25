ועדת גרוניס צפויה לאשר מחר את מינויו של רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד

ועדת גרוניס צפויה מחר לאשר את מינויו של רומן גופמן, המזכיר הצבאי של ראש הממשלה, לתפקיד ראש המוסד, כך פרסם הערב (רביעי) פרשננו המשפטי אבישי גרינצייג ב"מהדורה המרכזית" עם מירי מיכאלי.

כאמור, המינוי היה אמור להיות מאושר כבר לפני חודשיים, אך נדחה בשל מצבו הרפואי של נשיא העליון בדימוס אשר גרוניס, שעומד בראש הוועדה. מחר צפוי להיערך הדיון המסכם, במהלכו יאושר המינוי אלא אם תהיה התפתחות לא מוכרת.

הספק וההתלבטויות נגעו לשאלת התנהלותו כמפקד אוגדת "הבשן". בעיתון "הארץ" פורסם בשנה שעברה כי גופמן אישר באותה התקופה לאנשי מודיעין להפעיל נער בן 17 בשם אלמקייס, בניסיון לייצר "מבצע השפעה" דרך עמודים שניהל ברשתות החברתיות, ולאחר מכן שיקר לגורמים הרלוונטיים.

פרשננו מפרסם שבניגוד לפרסומים, לא הוטח בגופמן בוועדה כי אישר העברת מידע סודי או מסווג או גרם למעצרו של אותו צעיר. ההכרעה הסופית, כאמור, מחר.