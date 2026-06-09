14 ראשי ישיבות הסדר מהמגזר הדתי-לאומי הודיעו היום (שלישי) כי לא יסכימו לשלוח תלמידים שלהם לשירות בחיל השריון החל מהגיוס הבא, בעקבות פסיקת בג"ץ המחייבת את צה"ל לשלב נשים במערך הלוחם בחיל.

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בהצהרה הרשמית מטעם ראשי ישיבות ההסדר נכתב: "אנו רואים בחומרה את החלטת בג"ץ לחייב את צה"ל לשלב לוחמות בחיל השריון המתמרן. אנו כואבים את התשובה הרופסת של מדינת ישראל וצה"ל, שלא הביעו התנגדות למהלך זה".

אנו כראשי ישיבות מודעים לכובד האחריות המוטלת על כתפינו. צה"ל הוא צבא של עם ישראל, וקדושת המחנה היא הבסיס לרוחו של צה"ל ולהצלחה במיגור האויב. הכנסת חיילות לטנקים במעורב עם חיילים בנים - יש בה פגיעה רוחנית ומעשית ביכולת הלחימה".

כמו כן אמרו ראשי ישיבות ההסדר כי על צה"ל מוטלת האחריות לדאוג לבעלי פרופיל קרבי שאינם מתאימים לשירות בחי"ר למסגרת קרבית אחרת המתאימה לרוח הלחימה שלהם.

על המכתב חתומים הרב שחר אימבר והרב אליקים לבנון מישיבת אלון מורה, הרב יהושע ואן דייק מישיבת איתמר, הרב חגי לונדין והרב טל שאוליאן מישיבת חולון, הרב ברוך וידר מישיבת הכותל, הרב דוד פנדל מישיבת שדרות, הרב נועם ודלמן מישיבת "ניר" בקריית ארבע, הרב יוסי רודריגז מישיבת "איילת השחר" באילת, הרב אליהו רחמים זיני מישיבת "אור וישועה" בחיפה, הרב יעקב ידיד מישיבת כרמיאל, ובנוסף אליהם ישנם שלושה ראשי ישיבות שביקשו להצטרף למכתב אך ללא ציון שמם.

גורם צבאי בכיר המעורה בנושא אמר לפרשננו הצבאי יוסי יהושוע כי "מבחינה מבצעית, המשוואה שנוצרה בעקבות פסיקת בג"ץ ברורה: כמה לוחמות בודדות בכל שנה מול ויתור על עשרות רבות של לוחמים בכל מחזור גיוס. אם איום הרבנים יתממש, אי אפשר יהיה לעשות גם וגם. בחיל התותחנים כבר ראינו את ההשלכות, ואנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו שמצב דומה יתרחש גם בחיל השריון, ובמקביל לעמוד בדרישות שנקבעו בפסיקת בית המשפט. בג"ץ הציב אותנו במצב בלתי אפשרי".

לפני כחודשיים פורסמו ב-i24NEWS הקלטות של הרב צבי טאו, מבכירי הרבנים בציונות הדתית, בהן תקף בחריפות את בג"ץ ואת מגמות שילוב הנשים בצה"ל ובמערכות נוספות במדינה. בין היתר, בהקלטה אמר הרב טאו: "כמו שלא אכפת להם שזה יזיק לצה"ל, לא אכפת להם שזה (שילוב נשים) יחליש את צה"ל ושזה פוגע בכוח הלחימה של צה"ל - אותו דבר זה פה. הם לא ישקטו ולא ינוחו עד שהרבנות הראשית תיראה אחרת".