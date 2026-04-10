בצה"ל מתכוננים לאפשרות של קריסת המו"מ - וחזרה ללחימה מול איראן | יוסי יהושוע

בישראל מבינים שההסכם מול איראן הוא שברירי - ולכן הרמטכ"ל הנחה על נוהל קרב מחודש בצה"ל לקראת אפשרות של חזרה למלחמה • הפעם האתגר מורכב יותר - בגלל החשש לאבד את אלמנט ההפתעה

יוסי יהושוע ■ פרשן צבאי - i24NEWS, "ידיעות אחרונות" ו-YNET
מטוס חיל האוויר, ארכיוןדובר צה"ל

בישראל מבינים שההסכם מול איראן הוא שברירי - ולכן הרמטכ"ל אייל זמיר הנחה על נוהל קרב מחודש בצה"ל לקראת אפשרות של חזרה למלחמה. המשמעות היא שאגף המודיעין אוסף מחדש מטרות והצבא נערך בתחומים כמו הגנה אווירית, טילים ויכולות נוספות.

במקביל, חיל האוויר מתכנן את התוכניות המבצעיות, וקיימת אפשרות שנחזור להילחם מול איראן - גם בטווח הזמן הנראה לעין.

Video poster
היערכות לחידוש המתקפה על איראן

הפעם האתגר מורכב יותר, בגלל החשש לאבד את אלמנט ההפתעה - מכת הפתע שהייתה לישראל. עם זאת, בישראל מדגישים שהמוכנות גבוהה. 

