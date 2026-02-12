בהשתתפות מאות לוחמים: חיל הים קיים תרגיל רחב היקף

חיל הים ערך השבוע תרגיל רב שייטתי. בהובלת שייטת ספינות הטילים, בשיתוף שייטות הצוללות' שייטת 13 וגורמים נוספים. התרגיל הושלם בשלישי בשעות הלילה ומהווה חלק מהפקת הלקחים השוטפת מהמלחמה. בתרגיל לקחו חלק מאות לוחמים על גבי מגוון רחב של כלי שיט והתקיים כחלק משיפור המוכנות המתמשכת של חיל הים במשימת ההגנה על המים הכלכליים והנכסים האסטרטגיים של מדינת ישראל.

צה״ל מחזיק במודיעין ימי ועוקב אחר ההתפתחויות בתווך הימי. בחיל הים מסבירים כי ישנו עומק מודיעני משמעותי שמחזיק החיל על הנעשה במים הקרובים לישראל בגבולות - וגם הרחוקים. הם מייחסים זאת למבצע "מאחורי הגב", שבו עצרו לוחמי שייטת 13 לחקירה את פעיל חיזבאללה עמאד מאהז, שהיה בעל תפקיד מרכזי ב"תיק הימי החשאי". מהאז מסר בחקירתו מידע מודיעיני רגיש, לפיו בכוונת חיזבאללה להוציא פיגועי טרור ימיים במסווה אזרחי, מאוניות סוחר, בתווך הים כנגד מטרות ישראליות ובינלאומיות.

הכוחות תרגלו מגוון תרחישים מבצעיים, ביניהם תרחישי חדירה מהים, התקלויות עם כוח עוין, איומים אוויריים, תרחישי סימולציה ללחימה רב זירתית, משימות אש, הגנה ולחימה בים פתוח, תרחישי הגנה רב זרועית ורב מימדית ליעדים אסטרטגיים בינHהם: אסדות הגז, נמלי ישראל ונכסי תשתית לאומיים המהווים נכס אסטרטגי מרכזי למדינת ישראל ומקור אנרגיה חיוני למשק.

התרגיל בוצע תוך שיתוף פעולה הדוק של הכלים בים, יחד עם המטה המבצעי של חיל הים המכיל בתוכו גם את מוצב ההגנה ומרכז האש. בתרגיל תרגלו הכוחות מגוון רחב של תרחישים אופרטיביים העוסקים בהגנה ובהתקפה וחיזוק שיתוף הפעולה בין השייטות.

יצוין כי יכולות בניית התמונה של חיל הים לטווחים הרחוקים מורכבות ממגוון רחב של אמצעים מהאוויר, הים והיבשה. חיל הים הרחיב את היקף פעילות ההגנה במים הכלכליים ויודע לתת מענה לקשת איומים רחבה. לטובת השליטה במרחב מופעל גף סיורי ים, כלי שיט בלתי מאוישים המסיירים במרחב, סיורים רציפים של ספינות חיל הים, תשאול כלי שיט אזרחיים וצבאיים, ביצוע בידוקים לאוניות וזיהוי פעולות חריגות.