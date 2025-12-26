אביב נרצחה לעיני משפחתה בפיגוע בצפון: "הייתה ילדה של טבע"

אביב שמשון, בת 19 מקיבוץ עין חרוד איחוד, ומרדכי שמשון, בן 68 מבית שאן, נרצחו היום (שישי) בפיגוע המשולב בצפון. המחבל, אחמד יונס אבו אל רוב, מקבאטיה שבשומרון, שרצח את השניים בזירות שונות, ככל הנראה השתמש ברכב של מעסיקו הישראלי. הוא נוטרל באזור עפולה, תושאל ופונה לבית החולים. שני פצועים פונו לביה"ח העמק, בהם נער כבן 16 במצב קל וגבר כבן 37 במצב בינוני עד קשה.

פיגוע משולב בצפון: שניים נרצחו, המחבל, מהשומרון, נוטרל

מקיבוץ עין חרוד איחוד והתנועה הקיבוצית נמסר: "אביב, בת 19 בלבד, ביתם של עינת וטל ואחותם של ניצן ואיתי, הלב נשבר לרסיסים. הקיבוץ מלווה את המשפחה, בני הנוער והקהילה. ליבנו בשעה קשה זו גם עם משפחתו של שמשון מרדכי ז"ל שנרצח בבית שאן.

הוריה של אביב ספדו לה: "אביבי היתה ילדת טבע, אוהבת אדם וחיות, עסקה ברכיבה על סוסים שנים רבות. טיפלה בכל החיות הפצועות בעמק. צלמת מוכשרת, בת דואגת ואוהבת להוריה ואחות מסורה".

ראש הממשלה בנימין נתניהו מסר: "רעייתי שרה ואני שולחים תנחומים מעומק ליבנו למשפחות הנרצחים בפיגוע המשולב בצפון, אביב מאור ז"ל בת ה-17 ושמשון מרדכי ז"ל בן ה-68. אנו מאחלים לפצועים החלמה מהירה ומחזקים את האזרח הגיבור שהביא לנטרולו של המחבל. אף שהיו סיכולים רבים נגד הטרור בשנה האחרונה, לצערנו אנו חווים מעת לעת פיגועים רצחניים. ממשלת ישראל תמשיך לפעול לסיכול כל המבקש לפגוע באזרחיה".

ראש הממשלה ושר הביטחון לשעבר נפתלי בנט: "בחורה צעירה מאבדת את חייה בפיגוע נורא ליד עין חרוד. ישראלי נוסף נרצח לא רחוק משם. אין ממשלה שכל כך הרבה ישראלים נרצחו במהלך כהונתה כמו הממשלה הזו. נאומי רהב לא מספיקים. לישראלים מגיע ביטחון".