הותר לפרסום: סמל עידן פוקס, בן 19 מפתח תקווה, נפל בדרום לבנון

סמל עידן פוקס, בן 19 מפתח תקווה, לוחם בגדוד 77, עוצבת 'סער מגולן' (7), נפל היום (ראשון) בקרב בדרום לבנון.

באירוע בו נפל סמל עידן פוקס ז"ל, נפצע קצין לוחם ושלושה לוחמים באורח קשה, ועוד שני לוחמים באורח בינוני וקל. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, משפחותיהם עודכנו.

מסתמן: עידן הוא הלוחם הראשון בצה"ל שנהרג כשתוצאה מפגיעת רחפן נפץ.

שר הביטחון ישראל כ"ץ ספד לסמל עידן פוקס וכתב: "אני מרכין ראש ושולח תנחומים מעומק הלב למשפחתו בשעה קשה זו. עידן ז"ל לחם בגבורה, לצד שאר לוחמינו הגיבורים, למען ההגנה על תושבי הצפון נגד ארגון טרור אכזר - שישלם מחיר כבד על פעולותיו. אני מאחל החלמה מהירה ושלמה ללוחמים שנפצעו באירוע הקשה, ומחזק את לוחמי צה"ל שפועלים בעוצמה ובנחישות בלבנון".

כזכור, אמש הורה ראש הממשלה בנימין נתניהו לתקוף מטרות חיזבאללה בלבנון. היום יורט כטב"ם שזוהה באזור בו פעלו הכוחות בדרום לבנון, שלושה כטב"מים בטרם חצו לשטח הארץ. במהלך הלילה חיזבאללה שיגר שני רחפני נפץ לעבר כוחות הפועלים בדרום לבנון, לא היו נפגעים