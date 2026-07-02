אזהרת צה"ל בדיון החסוי: איראן מממנת סחורות שנכנסות לעזה

נציגי צה"ל הזהירו בדיון ביטחוני כי איראן מממנת חלק מהסחורות שנכנסות לעזה - כך פרסם הערב (חמישי) כתבנו בכנסת עמיאל ירחי. נתיב הכסף: חמאס משתלט מדי יום על מאות משאיות סיוע במימון איראני שנכנסות לרצועה.

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תנועת צו 9 מסרה בתגובה: "הדיווח המחריד מהערב, לפיו איראן מממנת את הסחורות הנכנסות לרצועת עזה כדי לאפשר לארגון הטרור הרצחני חמאס להשתלט עליהן ולהמשיך להתחמש ולהיערך במלוא העוצמה לשביעי לאוקטובר הבא, חייב להביא לעצירה מוחלטת של המחדל הזה במיידי".

"משאיות המוות הללו הן חלק מ׳הפתרון הסופי׳ שמתכנן עבורנו משטר הטרור האיראני. שיתוף הפעולה המזוויע של ממשלת ישראל עם הטירוף הזה עלול לקרב את חורבנם של יישובי העוטף. הרחק מעיני הציבור, מאות משאיות מדי יום מגיעות הישר לידיהם של חוטפי ורוצחי תינוקות. זוהי שעת מבחן, רגע לפני האסון. ראש הממשלה חייב לעצור עכשיו את משאיות החמאס".