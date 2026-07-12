בהלה במרכז עקב תקלה בסלולר: הודעות חירום ישנות השתחררו והופצו בבני ברק

תושבים רבים באזור גוש דן, ובפרט במרחב בני ברק, קיבלו היום (ראשון) התרעות חירום שהופצו למכשירים הניידים שלהם וכללו "הנחיה מקדימה". החשש המיידי בקרב הציבור היה מפני אירוע ביטחוני חריג, אך בצה"ל מיהרו להבהיר כי מדובר בהתרעת שווא.

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מתחקור ראשוני של האירוע עולה כי הרקע לבהלה הוא פעילות תחזוקה ושדרוג תשתיות שביצעה אחת מחברות הסלולר ברשת שלה. במהלך העבודות, השתחררו באופן אוטומטי מספר הודעות פיקוד העורף ישנות שהיו "כלואות" במערכות החברה, והן אלו שהופצו לניידים של האזרחים במרחב.

מדובר צה"ל נמסר: "בעקבות תקלה טכנית, הופצה הנחייה מקדימה לטלפונים ניידים במרכז הארץ. כאמור, מדובר בתקלה. אין חשש לאירוע ביטחוני, האירוע מתוחקר".