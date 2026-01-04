לראשונה מפגישת א-שרע בארה"ב: מתחדש המו"מ בין ישראל לסוריה

לראשונה מאז ביקורו של נשיא סוריה א-שרע בוושינגטון: בכירים ישראלים צפויים להיפגש עם סורים, בתיווכו של השליח האמריקני טום ברק, כך אומר הערב (ראשון) ל-i24NEWS גורם המעורה בפרטים. עוד נודע, כי את המשלחת הישראלית יובילו השגריר יחיאל לייטר, רומן גופמן ובכיר מהמל"ל. מן הצד הסורי ישתתף שר החוץ הסורי, והמשלחת האמריקנית תובל על ידי טום ברק.

מדובר בצוות חדש של מו"מ, ולכן לא בטוח כלל שתושג פריצת דרך בשיחות. המגעים נחשבים לראשוניים ומציבים הזדמנות נדירה ליצירת ערוצים דיפלומטיים ישירים בין ישראל לסוריה, במקביל למאמצים אמריקניים להניע את השיחות קדימה.

בתחילת חודש שעבר פרסמנו ב-i24NEWS כי ישראל וארצות הברית הגיעו להסכמות בעניין המשך הרצון הישראלי לפעול בסוריה נגד איומים, ולגבי המשך המשא ומתן עם סוריה על ההסכם הביטחוני: "כל צד כעת מבין את מה שעליו לעשות".