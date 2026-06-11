"הדור הבא של שדה הקרב": היחידה הסודית שמפתחת את רחפני העתיד של צה"ל

בזמן שחיזבאללה ממשיך לפתח ולהפעיל רחפני נפץ נגד ישראל, בצה"ל נערכים לשלב הבא של המלחמה האווירית. בסיור נדיר שכתבנו הצבאי ינון שלום יתח ערך ביחידת "יפתח", נחשפה פעילותה של היחידה שאחראית לפיתוח, ייצור והטמעה של רחפנים תוקפים מתקדמים עבור כוחות צה"ל.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

ביחידה מגדירים את תחום הרחפנים כמהפכה של ממש בשדה הקרב. "אני לא יודע אם זו מלחמת הרחפנים הראשונה, אבל אין לי ספק שזו תחילתה של תקופה חדשה", אומר סרן א', ראש מסגרת המבצעים ביחידה. לדבריו, הרחפנים כבר הפכו לכלי מרכזי בלחימה, והמטרה היא להרחיב את השימוש בהם בהיקפים חסרי תקדים.

לפי מפקד היחידה, סא"ל א', צה"ל כבר מפעיל אלפי רחפנים בשדה הקרב וצפוי להגדיל משמעותית את הכמויות בעתיד. "הצבא כבר היום תקף באלפים, ועוד יתקוף בעשרות אלפים", אמר.

ביחידה מפתחים רחפני FPV מתקדמים, המסוגלים לשאת ראשי קרב ולפגוע במטרות בטווחים משמעותיים. לצד זאת, עובדים במקום על התאמת חימושים שונים, כולל אמצעי לחימה שנתפסו בעזה, בלבנון ובזירות נוספות, והפיכתם לאמצעי תקיפה נגד האויב.

אחד התחומים הבולטים בפיתוח הוא רחפנים מבוססי סיב אופטי, המאפשרים הפעלה גם בתנאי לוחמה אלקטרונית ומקטינים את פגיעותם לשיבושים. בצה"ל רואים בטכנולוגיה הזו מרכיב מרכזי בשדה הקרב העתידי.

במקביל לפיתוחים הטכנולוגיים, מפעילה היחידה מסגרת מבצעית שמלווה את הכוחות הלוחמים בשטח ומטמיעה במהירות את היכולות החדשות. לפי אנשי היחידה, אחד הלקחים המרכזיים מהמלחמה הנוכחית הוא הצורך להעמיד יכולות רחפנים זמינות ונגישות לכל כוח לוחם.

החזון כבר מוגדר היטב - להפוך את הרחפן לכלי בסיסי בארגז הכלים של כל לוחם: "השאיפה שלנו היא להביא רחפן לכל לוחם", מסכם סרן א'.