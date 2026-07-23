המוסד חושף: סוכל ניסיון איראני להחדיר חוליית טרור לארץ - במטרה לפגוע בבכירים ישראלים

משרד ראש הממשלה מפרסם היום (חמישי) כי המוסד והשב"כ סיכלו ניסיון של המודיעין האיראני להחדיר חוליית טרור לשטח ישראל לצורך פגיעה בבכירים ישראלים. חשיפת תשתית הטרור האיראניץ התבצעה בזכות שיתוף פעולה עם גופי ביון בינלאומיים, שהוביל לסיכול עשרות צירי פיגוע שתכננה טהרן בשנתיים האחרונות.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

במרכז התשתית עומד ת'רות אוזקור, המכונה "פיליפ", תושב צרפת שגויס על ידי סוכנים איראניים. על פי המידע שהותר לפרסום, פיליפ ביקר באיראן מספר פעמים, נפגש עם מפעיליו וקיבל תשלום עבור הקמת חוליה מבצעית של נתינים זרים שנועדה לחדור לישראל. בעקבות החשיפה, פיליפ גורש משטח צרפת.

מחקירת הפרשה עולה כי פיליפ גויס על ידי שני גורמי פרוקסי פליליים, באבא מחו-זאדה חאג'י ג'פאן ("באבכ") ומחמת נדים ייעית ("נדים"), הפועלים תחת חסות איראנית. השניים מזוהים עם רשת ההברחות של ברון הסמים נאג'י שריפי זינדשתי, המופעל מזה שנים לקידום טרור עבור המשטר. לצדם נחשפו שמותיהם של ארבעה קציני מודיעין איראנים שניהלו את המערך, בהם אסדאלה בהזאד אוח'סארי, שחוסל במהלך מלחמת "שאגת הארי".

במערכת הביטחון מדגישים כי איראן פועלת בשיטת ה-"Proxy by Proxy" - שימוש בתשתיות פשע זרות כדי לטשטש את טביעת האצבע של המשטר ולהימנע מהשלכות מדיניות. למרות ניסיונות ההסתרה, מהמוסד ומהשב"כ נמסר כי "השיטה מוכיחה פעם אחר פעם רשלנות שמובילה לחשיפת המפעילים באיראן". זרועות הביטחון הבהירו כי ימשיכו לפעול עם שותפיהם בעולם לסיכול כל פגיעה ביעדים ישראליים ויהודיים.