מטח מלבנון לישראל, אזעקות הופעלו בקריית שמונה | עדכונים שוטפים
היום ה-14 למבצע "שאגת הארי" • מטח של כעשרה שיגורים נורה הלילה מלבנון לעבר קריית שמונה • מטוס תדלוק אמריקני שפעל במסגרת המבצע באיראן התרסק בעיראק בעקבות תאונה אווירית
i24NEWS
1 דקות קריאה
1 דקות קריאה
היום ה-14 למבצע "שאגת הארי": מטח של לפחות עשרה שיגורים נורה הלילה (בין חמישי לשישי) מלבנון לעבר קריית שמונה.
אזעקה מחשש לחדירת כטב"ם בעין זיוון שבגולן
מטוס תדלוק אמריקני שפעל במסגרת המבצע באיראן התרסק בעיראק בעקבות תאונה אווירית (ברק בטש)
מטח כבד מלבנון לעבר קריית שמונה: לפחות 10 שיגורים לעבר העיר (ינון שלום יתח)
הכתבה הזו קיבלה 0 תגובות