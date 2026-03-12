היום ה-14 למבצע "שאגת הארי": מטח של לפחות עשרה שיגורים נורה הלילה (בין חמישי לשישי) מלבנון לעבר קריית שמונה.

אזעקה מחשש לחדירת כטב"ם בעין זיוון שבגולן מטוס תדלוק אמריקני שפעל במסגרת המבצע באיראן התרסק בעיראק בעקבות תאונה אווירית (ברק בטש) לכתבה המלאה>>> מטח כבד מלבנון לעבר קריית שמונה: לפחות 10 שיגורים לעבר העיר (ינון שלום יתח)