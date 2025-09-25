ועדת גרוניס אישרה פה אחד את מינוי דוד זיני לראש השב"כ הבא

ועדת גרוניס למינוי בכירים אישרה הערב (חמישי) את מינויו של דוד זיני לתפקיד ראש השב"כ. בהודעתה נכתב בין היתר כי "לא נמצאה בעית טוהר המידות במינויו כראש השירות". עוד נכתב במכתבו של יושב ראש, שופט העליון לשעבר אשר גרוניס, כי "הוועדה מוסמכת לבחון את 'טוהר המידות במינוי'. אין בידי הוועדה הסמכות לבחון ולבדוק האם כישוריו המקצועיים של המועמד לתפקיד ראש השירות אומנם

מצביעים על התאמתו לתפקיד".

בהמשך, נכתב כי ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקש מראשי שב"כ לשעבר לבצע "לבצע פעולות שאינן ראויות במשטר דמוקרטי. הדרישות הועלו בלא נוכחות אדם שלישי ובלא תיעוד. הדברים היו ידועים עוד לפני

ההסכמה שבית המשפט העליון נתן לה תוקף של החלטה לפיה רוה"מ הוא שיציע את המועמד לתפקיד ועת שהיה ידוע שהאלוף זיני מוצע על ידי רוה"מ".

"זאת ועוד, במערכת הישראלית הנוכחית ונוכח הנסיבות לא ניתן להטיל התפקיד להציע מועמד במסגרת החוק על אדם אחר שאינו שר ולא ניתן לקבוע במסגרת החוק שגוף אחר ולא הממשלה ימנה את ראש השירות יש לצפות כי אם האלוף זיני או אחר ימונה לתפקיד ראש השירות, הרי הוא יבין ויידע, כי הכפיפות לראש הממשלה ולממשלה אינה מצדיקה פעולות ומעשים מסויימים שאינם תואמים באופן הרחב את סדרי המשטר הדמוקרטי ובאופן הקונקרטי את 'טוהר המידות'", נכתב עוד.

כזכור, בתחילת השבוע ועדת גרוניס התכנסה ובתום הדיון שנערך פרסמה כי היא טרם קיבלה החלטה בנושא מינויו של זיני לתפקיד ראש השב"כ וכי הוועדה תגבש את החלטתה בהמשך השבוע. עוד נמסר כי הרמטכ"ל אייל זמיר, אלוף במילואים רוני נומן וזיני עצמו נשאו דברים בפני הוועדה. ל-i24NEWS נודע כי לא הוצג לוועדה שום מידע המעלה פגם בטוהר המידות של זיני.

בכינוס קודם של הוועדה, ארבעה ראשי שב"כ לשעבר - יורם כהן, עמי אילון, כרמי גילון ונדב ארגמן - הביעו את התנגדותם למינויו של דוד זיני לתפקיד ראש השב"כ. הארבעה שלחו מכתבים לוועדה, והסבירו את עמדותיהם בנושא - לצד נימוקים רבים.

במקביל, כפי שפרסם פרשננו המשפטי אבישי גרינצייג, היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מאיר שלחה לוועדה מכתב, באמצעות המשנה שלה גיל לימון, הממליץ לה לבקש את התייחסות זיני לפרסומים ולטענות בעניינו. עם זאת, היא לא המליצה לפסול אותו, ולא טענה כי הפר צו של בג"ץ או הנחייה משפטית שחייבה אותו.