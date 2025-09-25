אסף מידע על אישויות בכירות בישראל: אזרח ישראלי-אמריקני נחת ממרוקו כדי לרגל עבור האיראנים

מומלצים -

היחידה הארצית לחקירות פשיעה חמורה ובינלאומית (יאחב״ל) בלהב 433, בהכוונת שב״כ, עצרה היום (חמישי) את יעקב פרל, בן 49, אזרח ישראלי-אמריקאי, בחשד לביצוע עבירות ביטחוניות בהקשר לפעילות מודיעינית עבור איראן. פרל, שהתגורר בשנים האחרונות במרוקו, הגיע לישראל ביולי 2025 כדי לבצע משימות איסוף מידע בהנחיית גורמי המודיעין האיראניים.

על פי החקירה, פרל ניסה בעבר לגייס גורמים בישראל ובחו"ל למען האיראנים, אך לאחר שניסיונותיו נכשלו, הגיע בעצמו לישראל. במהלך שהותו בארץ העביר מידע על אישי ציבור, בהם הרמטכ״ל לשעבר הרצי הלוי והשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, וצילם רחובות ומקומות שונים. בעבור פעילותו קיבל כספים באמצעים קריפטוגרפיים.

דוברות המשטרה

עוד נודע ל-i24NEWS, כי החשוד בריגול עבור איראן לא התבקש לאסוף מידע רק על הרמטכ״ל לשעבר הרצי הלוי ועל השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, אלא גם על אזרחית ישראלית, המקורבת לאישיות ציבורית בכירה.

החקירה העלתה כי פרל פעל מתוך מודעות לכך שהוא משרת את גורמי המודיעין האיראניים ומאוחר לכך מתוך מניע אידיאולוגי והתנגדות לציונות. כתב אישום צפוי להיות מוגש בימים הקרובים לבית המשפט המחוזי בתל אביב.

מדובר בפרשה חמורה המדגימה את ניסיונות האיראנים לגייס אזרחים ישראלים בארץ ובחו"ל לטובת פעילויות ריגול וטרור. שב"כ ומשטרת ישראל ממשיכים לפעול לאיתור וסיכול פעילויות כאלו ומצהירים כי יפעלו למצות את הדין בחומרה עם כל המעורבים.