בישראל מעריכים: "הסבב הנוכחי עם איראן הסתיים, המאמץ כעת - ניתוק הגזרות"

הכוחות המזוינים של איראן הודיעו היום (שני) באמצעות סוכנות הידיעות הרשמית "פארס" על סיום המבצע הצבאי מבחינתם. יחד עם זאת, בטהרן שיגרו איום מפורש והזהירו מפני מתקפות קשות יותר אם ישראל תחדש את תקיפותיה בלבנון. כצעד הגנתי מחשש לתגובה ישראלית מיידית, הודיעו שלטונות התעופה באיראן על ביטול כל טיסות הפנים במדינה עד להודעה חדשה. בהמשך, גורמים ישראלים העריכו בשיחה עם i24NEWS כי הסבב הנוכחי הסתיים.

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גורם אמריקאי רשמי מסר לרשת CBS כי צבא ארצות הברית לא השתתף בתקיפות הישראליות, וכי ממשל טראמפ לא הורה על פעולות הגנתיות אקטיביות ליירוט הטילים האיראניים. במקביל, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ שוחח בטלפון עם ראש הממשלה בנימין נתניהו כדי לתאם את המשך הצעדים.

שגריר ארה"ב בלבנון, מישל עיסא, ניסה להרגיע את הרוחות ואמר כי "מה שקרה היה בסך הכל מסר פוליטי", והדגיש כי הממשל בוושינגטון נחוש למנוע את הסלמת העימות. גם ראש ממשלת פקיסטן, שהבאז שריף, יצא בקריאה פומבית לכל הצדדים לנהוג באיפוק ולתת הזדמנות לשלום, תוך שהוא רומז כי "המטרה הסופית (הסדרה) עומדת להיות מושגת".

למרות האיומים מטהרן, בישראל הבהירו בשטח כי המשוואה האיראנית שנועדה להגן על לבנון אינה מקובלת. מיד לאחר האיומים מאיראן, פתח צה"ל בגל תקיפות נרחב בצור ובאזורים נוספים בדרום לבנון.

עם זאת, גורמים ישראליים מעריכים בשלב זה כי הסבב המרכזי והישיר מול איראן נמצא מאחורינו, וכי ישראל תנצור את האש מול טהרן עצמה. גורם ישראלי בכיר ציין כי "הקרב הגדול מול הממשל האמריקאי יהיה כעת במישור הדיפלומטי – להמשיך בניתוק המוחלט של הגזרות, ולמנוע מצב שבו המשא ומתן בין טהרן לוושינגטון ייקשר למתרחש בגזרת לבנון".

בתוך כך, שגריר ארה"ב מישל עיסא נועד בביירות עם ראש הפרלמנט הלבנוני, נביה ברי, הנושא ונותן מטעם ציר חיזבאללה. בתום הפגישה, כשנשאל השגריר האמריקאי האם חיזבאללה מוכן לקבל את הפסקת האש, השיב קצרות: "ברי נתן לי את התשובה".

עיסא הציג את קווי המתווה שארה"ב מקדמת, ולפיו יוגדר "אזור פיילוט ניסיוני" בדרום לבנון שיהיה פתוח לכל תושבי העיר, כאשר הריבונות וההגנה על האזור יהיו תחת חסותו הבלעדית של צבא לבנון. לפי המתווה, ישראל תתחייב שלא לפגוע באזור זה ובדאחיה של ביירות, בתנאי שחיזבאללה ינצור את האש לחלוטין. השגריר האמריקאי הוסיף כי "כל מה שקורה בוושינגטון משרת את לבנון", וכי בסופו של תהליך ישראל תיסוג, תשיב שטחים ותשחרר אסירים.

מנגד, בביירות שוררת דאגה עמוקה מהתמרונים הדיפלומטיים של ממשל טראמפ. גורמים פוליטיים בלבנון חוששים כי אם הסוגיה הלבנונית תהיה המכשול היחיד בדרך להסכם רחב וגדול יותר בין טראמפ לאיראן, הנשיא האמריקאי עלול "לוותר על לבנון" לטובת האינטרסים של טהרן.