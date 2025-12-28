תיעוד מהשטח: ההכנות להקמת "העיר הירוקה ברפיח" | בלעדי

פרסום ראשון: תיעוד בלעדי שהגיע לידי i24NEWS ופורסם הערב (ראשון) על ידי כתבנו בכנסת עמיאל ירחי, חושף כי בניגוד לטענות סביבת ראש הממשלה בנימין נתניהו, לפיה הוא צפו לדרוש מנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פירוז - לפני שיקום הרצועה, העבודות לבניית העיר הירוקה ברפיח דווקא החלו. כל זאת, במקביל ללחץ מהימין על ראש הממשלה שלא להתחיל בשיקום - לפני פירוז חמאס.

בתיעוד שפורסם ב"מהדורה המרכזית" עם מירי מיכאלי, ניתן לראות ניתן לראות כוחות הנדסיים ומגרסות מיוחדות מכשירים שטח להקמת עיר לעזתים - על בסיס העיר רפיח. עוד נודע ל-i24NEWS כי העבודות מתבצעות בהילוך גבוה - שישה ימים בשבוע, זאת ברקע הלחץ האמריקני.

כזכור, הפרטים נחשפו לראשונה בנובמר האחרון. אז פורסם כי צה"ל החל בעבודות פיתוח לבניית העיר במזרח רפיח - שנועדה לעזתים. "רפיח הירוקה", תימצא בשטח שנמצא בשליטה ישראלית. באזור העבודות כבר נרשמו היתקלויות עם מחבלים.

שרים בקבינט זעמו אז על התוכנית: "לא לבנות בקו הצהוב שלא יסכן את היישובים שלנו", אך הכשרת המהלך, לפי התיעודים, כברה החלה - על אף ההתנגדות לכך.