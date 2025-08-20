כתב אישום נגד המחבל שביצע את פיגוע הדריסה ליד כפר יונה

מומלצים -

פרסום ראשון: כתב אישום הוגש היום (רביעי) נגד המחבל ארקאן חאלד-בן ה-27 מטייבה, שביצע בחודש שעבר את פיגוע הדריסה בכפר יונה.

מכתב האישום עולה, כי ארקאן למד במרכז ללימודי דת ולימודי קוראן בלוד, שם גם הכיר את חליל אלאטרש. ב-23 ביולי, בסמוך לשהותם במרכז, גמלה בלבו החלטה לבצע פיגוע דריסה קטלני נגד חיילי צה"ל מתוך מניע לאומני, במטרה לעורר בהלה בציבור ובתגובה למלחמה בעזה.

לפיכך, ארקאן אמר לאלאטרש כי בכוונתו להשתמש ברכבו של זה לצורך רכישת מזון, אך למעשה התכוון לנצל אותו לביצוע הפיגוע. בהמשך ניסה לאתר חיילים בלוד, אשקלון ונתניה, אך לא הצליח לממש את תוכניתו. למחרת, ב-24 ביולי, נהג ברכב טויוטה לכיוון תחנת אוטובוס בכביש 57 סמוך לכפר יונה, שם המתינו חיילים ואזרחים. כשהבחין בהם, האיץ את רכבו, עלה על המדרכה ודרס בעוצמה את הממתינים. כתוצאה מכך נפצעו שבעה חיילים ואזרחים. לאחר הדריסה המשיך הנאשם בנסיעה, נטש את רכבו ונמלט רגלית עד שנתפס. בפיגוע נגרמו גם נזקים לרכב ולתחנת האוטובוס.

ארקאן מואשם ב-7 עבירות של ניסיון רצח לפי סעיף 305 לחוק העונשין בצירוף חוק המאבק בטרור, וכן בפציעה חמורה בנסיבות מחמירות ממניע טרור. הפרקליטות הודיעה כי אם יורשע, תבקש מבית המשפט להטיל עליו מאסר בפועל לתקופה ממושכת.