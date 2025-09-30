המחבל מתקרב לאל"מ נחמה - שמנטרל אותו בירי | תיעוד הפיגוע

שני נערים נפצעו היום (שלישי) בפיגוע דריסה בכביש המנהרות שבגוש עציון. הפצוע הראשון הוא נער כבן 15, שמפונה לבית החולים שערי צדק שבירושלים, כשמצבו בינוני-קשה והוא סובל מחבלות בגפיים ובראש. הפצוע השני הוא נער בן 16, במצב בינוני, הסובל מחבלות בגפיים ובראש. הוא פונה לבית החולים הדסה עין כרם.

מחקירת האירוע עולה כי המחבל, תושב בית פג'אר, דרס שני נערים שהמתינו בטרמפיאדה באותו הזמן. בהמשך יצא עם סכין מהרכב - ונוטל על ידי אדם נושא נשק. כוחות צה"ל מבצעים חסימות, מכתרים כפרים וסורקים במרחב.

מי שחיסל את המחבל הוא אל"מ במיל’ חזי נחמה, שהיה בנסיעה באזור עם אקדחו. כך סיפר לפרשן הצבאי של i24NEWS, ידיעות אחרונות ו-YNET: "עברתי בצומת ובמרחק של כ־20 מטרים שמעתי בום. יצאתי מהרכב וניסיתי להבין אם מדובר בתאונה. צעקו: 'יש לו סכין'. ראיתי אותו רץ לכיווני, צעקתי לו 'עצור' והוא לא עצר. יריתי לעבר הרגליים, והוא המשיך באמוק. המשכתי לצעוק 'עצור' והוא לא עצר. אז יריתי לעבר מרכז הגוף, והוא נפל".

חובשי רפואת חירום אלי אייזנבך ודניאל אליקים, סיפרו: "קיבלנו דיווח על אירוע דריסה, הגענו במהירות למקום בכוחות גדולים וראינו שני נערים שנפגעו מרכב. נער כבן 15 שכב כשהוא בהכרה מעורפלת והשני היה בהכרה מלאה, הם סבלו מחבלות בראש ובגפיים ומסביבם היו מספר אזרחים שהעניקו להם טיפול רפואי ראשוני, המשכנו את הטיפול הרפואי והם פונו לבתי החולים להמשך טיפול".

לאורך השנים נרשמו מספר פיגועי טרור באזור, האחרון שבהם - בתחילת חודש דצמבר 2024, אז נרצח יהושע אהרן טוביה שמחה בן ה-10. באירוע המדובר, מחבל פתח באש לעבר אוטובוס אזרחי שהיה בדרכו לירושלים, ולפחות 23 קליעים נמצאו בזירה. יהושע היה באוטובוס עם משפחתו, לאחר שחזרו מאירוע שמחה בביתר עילית. בפיגוע נפצעו שלושה בני אדם נוספים באורח בינוני עד קל.