תוך פחות מיממה: נעצר המחבל שביצע את הפיגוע בבנימין אמש

כוחות צה״ל, שב״כ ומשטרת ישראל עצרו אתמול (חמישי) את המחבל שביצע את פיגוע הירי סמוך לאל מועייר שבחטיבת בנימין, בו נפצע אזרח ישראלי באורח קל. המעצר התבצע שעות בודדות לאחר הפיגוע, בתום מצוד שנמשך כיממה וכלל סריקות בשטח, תחקורים ומעצרים על פי מידע מודיעיני.

החשוד, פלסטיני בשנות ה-30 לחייו מהכפר מע'ייר, קושר כעת לפיגוע בעקבות חקירתו, במהלכה אותרו גם ממצאים וכלי הנשק ששימשו את המחבל.

במעצר השתתפו יחידת התגובה המהירה באיו״ש, גדוד המילואים 1810 של חטיבת בנימין, כוחות תגבור מחטיבת כפיר ובהל"צ, שפעלו על פי מודיעין צה"לי ובשיתוף עם שב"כ ומשטרת מחוז ש"י, שניהלו את המצוד מהחפ״ק של חטיבת בנימין.

חטיבת בנימין מדגישה כי הפעילות נגד הטרור בכפר תימשך, וכוחות הביטחון ימשיכו לפעול לסיכול פיגועים ולמצות את הדין עם כל מי שינסה לפגוע באזרחים או בכוחות הביטחון.