חמאס למתווכות: "שחרור החטופים הנותרים ייקח זמן"
ארגון הטרור הודיע כי אין לו מידע לגבי מקום הימצאם של החטופים שנותרו עדיין בשבי, וכי שחרורם "מורכב יותר" • עם זאת, בישראל לא מקבלים זאת וטוענים כי גם אם יש קשיים, חמאס יודע מספיק כדי לקדם את התהליך
עמיחי שטייןכתב לענייני דיפלומטיה
חמאס הודיע היום (חמישי) למתווכות כי הוא מתקשה באיתור שלושת החטופים הנותרים ברצועת עזה וכי שחרורם "ייקח זמן", כך דיווח כתבנו עמיחי שטיין ב"מהדורה המרכזית".
בישראל יש מקרים מסוימים שבהם אומרים שחמאס אולי לא יודע את כל הפרטים לגבי המיקום של החטוף החלל, אבל הוא כן מחזיק במידע מסוים ולכן בישראל לא מקבלים את הטיעון שהוא לא יודע כלום. גם אם הוא לא יודע בדיוק או שיש קשיים גדולים מאוד להביא את שלושת החטופים, יש לחמאס מספיק מידע כדי לקדם את השבתם, וזה מה שמצפים בישראל לראות. צפו בדיווח המלא - בראש העמוד
