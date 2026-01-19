השאלות שנשאל - ואלו שלא: הפוליגרף של יונתן אוריך

יונתן אוריך, יועצו של ראש הממשלה בנימין, ביצע אתמול (ראשון) בדיקת פוליגרף פרטית, זאת לאחר שלטענתו הציע לחוקרים לפני כשנה לעבור בדיקה דומה אך נענה בסירוב.

ממסמך התוצאות עולה כי אוריך נשאל ארבע שאלות מרכזיות הנוגעות לפרשת הדלפת המסמך לעיתון הגרמני "בילד" ולאלי פלדשטיין.

על פי ממצאי הבדיקה, אוריך נמצא דובר אמת כאשר השיב בשלילה לשאלות הבאות:

1. האם ידעת על הדלפת המסמך ל"בילד" לפני שפורסם?

2. האם הנחית את אלי פלדשטיין להדליף את המסמך ל"בילד"?

3. האם חיברת את פלדשטיין לאינהורן כדי להדליף את המסמך לבילד?

4. האם פלדשטיין עדכן אותך בדבר הפגישה הנטענת שלו עם צחי ברוורמן על חקירת ההדלפה מטעם מחב”ם?

השאלות שלא נשאלו

למרות התוצאות החד-משמעיות בשאלות שנבחרו, אוריך בחר להתעלם בשאלון משתי שאלות קריטיות, בהן קיימות ראיות משמעותיות נגדו.

ההדלפה לעיתונאים ישראלים: אוריך בחר שלא להישאל אם הנחה להדליף את הידיעה המודיעינית הגולמית לעיתונאים בישראל, לאחר הפרסום ב"בילד". שאלה נוספת אותה בחר שלא להכניס לשאלון, היא בנוגע להחלפת מכשיר הטלפון שלו לאחר מעצרו של פלדשטיין - פעולה שעלולה להצביע על ניסיון לשבש חקירה ולהשמיד ראיות.

תוצאות הבדיקה הפרטית אומנם מנקות את אוריך מההדלפה הישירה ל"בילד" על פי המדדים הפיזיולוגיים שנבדקו, אך ההימנעות משאלות על הפעולות שבוצעו לאחר הפרסום ועל השמדת הראיות לכאורה, משאירה סימני שאלה פתוחים בפרשה.