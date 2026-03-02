פרסום ראשון: קצינים חשפו בפני ח"כים נתונים רגישים שיועדו לפורום מצומצם

פרסום ראשון: קצינים בצה"ל חשפו בפני חברי כנסת נתונים רגישים שיועדו לפורום מצומצם, כך פרסם הערב (שני) לראשונה כתבנו בכנסת עמיאל ירחי.

כאמור, האירוע נרשם במהלך הסקירה המודיעינית שהועברה בוועדת חוץ וביטחון, כאשר קצינים באמ"ן חשפו בטעות מידע רגיש שיועד לפורום שמור בהרבה - ועדת המשנה למודיעין, בה חברים ארבעה חברי כנסת בלבד.

לדיון הרחב הגיעו היום גם חברי כנסת המשמשים כממלאי מקום בוועדה. בוועדה החסויה הבינו את הטעות באמצע הדיון, וביקשו להחתים את כל חברי הכנסת שנחשפו למידע על טופס שומר סוד.