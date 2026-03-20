20 מדינות בהצהרה: "מביעים נכונות לתרום למאמצים להבטחת מעבר בטוח במצר הורמוז"
בין המדינות החתומות על ההצהרה הן בחריין, צרפת וגרמניה • טראמפ: מתקרבים להשגת היעדים במבצע, שוקלים לצמצם את המאמצים הצבאיים באיראן • אזעקות בשורת יישובים ברחבי הגליל, לא דווח על נפגעים | עדכונים שוטפים
היום ה-22 למבצע "שאגת הארי": נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר הלילה (בין שישי לשבת) כי ארצות הברית מתקרבת להשגת היעדים במערכה, ושנשקלת האפשרות "לצמצם את המאמצים הצבאיים באיראן". שורת מדינות בהצהרה: "מביעים נכונות לתרום למאמצים להבטחת מעבר בטוח במצר הורמוז".
בחריין, בריטניה, צרפת, גרמניה ושורת מדינות נוספות בהצהרה משותפת: ""מביעים נכונות לתרום למאמצים להבטחת מעבר בטוח במצר הורמוז"
