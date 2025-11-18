בעקבות ההסתננויות מיהודה ושומרון: כלא חדש לשב"חים

תופעת השב"חים שמסתננים לישראל רק מתרחבת. מתחילת השנה כוחות הביטחון עצרו יותר מ-14 אלף מסתננים שניסו להיכנס לשטחי הארץ ללא אישור, כאשר נגד כמחצית מהם הוגש כתב אישום. בעקבות זאת מקדם השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הקמת כלא ייעודי לשב"חים בלבד, כך פורסם היום לראשונה במהדורה המרכזית של i24NEWS. כתבתנו הפלילית לי עייש הביאה את כל הנתונים על היוזמה החדשה ועל האכיפה שמתבעת בשטח נגד התופעה.

