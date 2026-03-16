פרסום ראשון: קרוב ל-1,000 מחבלים מכוח רדואן פועלים מדרום לליטני

פרסום ראשון: ההערכה העדכנית במערכת הביטחון היא כי קרוב ל-1,000 פעילי כוח רדואן של חיזבאללה פועלים מדרום לנהר הליטני - ולא מדובר רק ב"חוליות" כפי שמתואר לאחרונה. כך פרסם הערב (שני) במהדורה המרכזית כתבנו הצבאי ינון שלום יתח.

מתחילת המערכה בלבנון, ישראל חיסלה כ-200 מחבלי כוח רדואן שירדו למרחב הליטני - בהם מספר מפקדים בכירים. חלק ממחבלי היחידה המובחרת של חיזבאללה אף משתתפים בשיגור הרקטות לעבר ישראל.

ביום שישי האחרון פרסמנו לראשונה כי הדרג המדיני הנחה את צה"ל להוסיף לבנק המטרות את כל הגשרים הנמצאים מדרום לנהר הליטאני בלבנון.

גורם ביטחוני בכיר אמר כי "לא נהסס לנתק בין השטח של דרום לבנון ליתר לבנון, מעבר לליטאני". על הכוונת של ישראל - חמישה גשרים נוספים ששימשו את כוח רדואן בדרכם לגבול בין המדינות. שר הביטחון כ"ץ מקדם מהלכים לתפיסת השטח בפועל, טרם התקבלה החלטה מדינית בנושא.