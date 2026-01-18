התעשייה האווירית הבהירה: "מייצרים טילי חץ מסביב לשעון"

יאיר כץ, יו"ר ועד עובדי התעשייה האווירית, הגיב היום (ראשון) לטענות על עיכוב בייצור של טילי הגנ"א "חץ": "אני מבקש להבהיר: עובדות ועובדי התע"א עובדים מסביב לשעון בייצור מערכות חץ למען ביטחון ישראל שלא נפסק אפילו לא ליום אחד! שום דבר לא עוצר אותנו ולא יעצור אותנו בתהליך הייצור".

‏כץ הוסיף כי "הדברים נכתבים בהקשר לדבריו מאמש של האלוף במיל' גיורא איילנד, שקבע בפסקנות שחסרים טילי חץ והכל בגלל עיכוב בעסקה בין משרד הביטחון לתע"א. ידידי גיורא, טוב תעשה אם תבדוק לעומק לפני שאתה אומר דברים כאלה. יש למילים משמעות".

נזכיר כי ביום שישי האחרון, דווח ב-CNN שראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ וביקש ממנו לדחות את תוכניות התקיפה באיראן. זאת כיוון שישראל לא האמינה שהמשטר ייפול במהירות ללא קמפיין ממושך, והעלתה דאגה לגבי מצב הגנת הטילים של המדינה, אשר נעשה בה שימוש נרחב במהלך מבצע "עם כלביא".