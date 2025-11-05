כפי שפורסם ב-i24NEWS: תוקם יחידה שתתמודד עם איום הרחפנים

תופעת ההברחות ממצרים: בדיון שקיים היום (רביעי), הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, הורה על הקמת יחידה מבצעית משולבת לצורך התמודדות עם תופעת ההברחות האוויריות והקרקעיות בגבול. בדיון השתתפו ראש אגף המבצעים, סגן הרמטכ"ל, מפקד פיקוד הדרום ונציגי שב"כ ומשטרת ישראל.

הרמטכ"ל סיכם בדיון כי איום הרחפנים אינו רק איום פלילי, אלא איום ביטחוני בעל פוטנציאל פח"עי, ועמד על מחויבות צה״ל ומערכת הביטחון להעמיק במענה המבצעי, תוך בניית יכולות מבצעיות חדשות. כמו כן הדגיש את הצורך בשותפות מלאה בין צה”ל, המשטרה והשב”כ וביצירת מנגנון קבוע לשיתוף פעולה ולתיאום מבצעי. כמו כן

בשבוע שעבר דיווחנו במהדורה המרכזית כי הוחלט בחיל האוויר על הקמת מרכז בקרה ייעודי שיחזיק ביכולת מתקדמת לניטור, זיהוי וטיפול באיומי רחפנים לצורך הברחות בגבול המערבי.

הדיון היום בראשות הרמטכ"ל התקיים לאחר שהתושבים והכוחות הפועלים בגבול מצרים התריעו על התרחבות תופעת ההברחות מעבר גבול והשימושים ברחפנים, כפי שפורסם ב-i24NEWS.