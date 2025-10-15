טקס חילופי מפקד הגיס הצפוני התקיים היום (רביעי) בצה"ל. האלוף היוצא, דן גולדפוס, התייחס בנאומו לשובם של החטופים: "זהו רגע מורכב עבורי, רגע שבו הבושה עולה ומציפה, רגע בו המראה של החטופים החוזרים מהשבי מדגיש את היום הנורא בו נכשלנו. אותו יום נורא בו לא עמדנו במשימתנו להגן על תושבי העוטף ומאז לא עלה בידנו להחזירם. שנתיים מאותו יום, שנתיים מאותו בוקר בו מצאתי עצמי נלחם ונלחם, אך הדבר הקשה מכל הוא הידיעה שזה כבר מאוחר".

בין היתר, אמר גולדפוס: "לפני יומיים החל תהליך של חזרת חטופינו משבי של האויב האכזר חמאס. 20 חטופים חיים חזרו לחיק משפחותיהם ועוד 21 חטופים חללים עוד מחכים לחזור למדינתם, מולדתם ולמשפחתם לקבורה מכובדת. זוהי חובתנו הערכית, ערך הרעות וערבות הדדית הכל כך חשובה לנו כצבא וכעם".

"חובה עלינו ללמוד, להקשיב לפקודינו, לשפר ולהשתפר, לא לחזור לאופן החשיבה והיעדר הביקורת הבין-מדרגית של טרום המלחמה. הרמטכ"ל, שנתיים במלחמה בו בכל מפגש עם האויב ניצחנו והכרענו ועכשיו אנחנו בדרך להשלים את המשימה ולהחזיר את רעינו החיים והחללים. אני מבקש בהזדמנות הזו להביע לך הערכה על הובלה ערכית ומוסרית לצד דיוק מבצעי וניצחון. תודה", אמר גולדפוס.

"נמשיך לעשות הכל כדי להחזיר את חללינו לקבורה בישראל ולהשלים את המשימה באופן מלא. נמשיך להאמין בצדקת דרכינו כמדינה יהודית ודמוקרטית ונשמור על ערכינו למענינו אך ורק למענינו ולא למען אויבנו", סיכם האלוף.

האלוף הנכנס יקי דולף התייחס בנאומו לבוקר השבעה באוקטובר: "פקודי ואחי אסף חממי ז"ל היה הראשון להכריז בקשר "מלחמה". חממי נלחם עם החפ״ק שלו עד הכדור האחרון ונפל בקרב בהגנה על קיבוץ נירים. ברגע הכי קשה בעולם, הוא היה פשוט פרקטי - יצא קדימה ונלחם".

"אני מתפלל שבימים הקרובים נזכה לסגור מעגל עם משפחתו, ולקבור אותו באדמת הארץ שעליה נלחם מאז גיוסו. כמוהו יצאו בשבעה באוקטובר ובימים שאחרי, מאות אלפי לוחמים בסדיר ובמילואים שהתייצבו ונלחמו, ונלחמים עדיין. זו המשמרת שלנו, והיא לא נגמרה. היא לא נגמרת בגזרה אחת, היא לא נגמרת מול סוג אחד של אתגר".

"'הרוצה שלום יכון למלחמה' - אנחנו נהיה מוכנים. זו המשימה הכי חשובה שלנו. המלחמה בזירה הצפונית הביאה להישגים משמעותיים מאוד, אך אל לנו לטעות, האויב ממשיך להתעצם ולקבל פנים וצורות חדשות. אנחנו צריכים לבנות לכך מענה מתאים. לא לתת אפילו לש' במילה שאננות להיכנס למרחב. לא לתת לגאווה מההישגים, להפוך ליוהרה".

השנתיים האחרונות נתנו לנו שיעור כצבא בערבות הדדית. ראינו אותה אצל הלוחמים, במיוחד הצעירים ובחברה הישראלית כולה. את השיעור בערך הרעות שלימדו אותנו הלוחמים ניישם קודם כל בכך שנהיה ראויים בהתנהלותנו. בהחלטות שנקבל. בהתייצבות שלנו כמפקדים תמיד קדימה עם הכוחות. ברצינות שנבצע את המשימות. בקשב שניתן לאנשים היקרים שלנו - מהחייל שסיים טירונות והוצב הבוקר ועד למילואימניק שמתנדב בגיל 60", אמר יקי.