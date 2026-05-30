פרסום ראשון: ראש דסק הפלילים לי עייש פרסמה הערב (שבת) לראשונה ב"מגזין השבת" עם מיכל רבינוביץ' פרשה ביטחונית חדשה, במסגרתה עובד במלון מוכר במרכז ירושלים נאשם בריגול למען חמאס. הוא הועסק במקום ללא מפריע, זאת על אף עברו הביטחוני. כתב אישום חמור הוגש נגדו בימים האחרונים.

במרכז הפרשה עומד צעיר ממזרח ירושלים, חסין גנאים, בן 21 שעד מעצרו, לפני קצת יותר מחודש, עבד במלון סיטי סנטר במרכז העיר. במקביל - הופעל בידי גורם חמאס שישב בקפריסין.

מסלול ההקצנה שלו מתחיל בינואר 2023, כשהוא מעורב בהשלכת שני מטעני צינור לעבר כוחות הביטחון במהלך הריסת ביתו של המחבל שרצח את לוחמת צה"ל נועה לזר ז"ל. בסופו של דבר, אחד המטענים אכן התפוצץ. בהמשך, הוא וחבר נוסף למדנו כיצד להכין מטעני חבלה, ואף תכננו פיגוע נגד חיילים בבסיס ענתות.

במקביל, יצר קשר באמצעות טלגרם עם קרוב משפחתו, בעל תפקיד בחמאס המתגורר בקפריסין. המפעיל הציג את עצמו כמי שאחראי על העברת מטעני חבלה לשכם, ג'נין וטול כרם.

גנאים הביע רצון לצאת ללבנון או לסוריה, כדי להילחם נגד ישראל, אך משתכנע להישאר בירושלים ולהצטרף לפעילות מטעם חמאס מתוך ישראל עצמה. בשלב הזה, הוא כבר עובד במלון ומתבקש לצלם מקומות שונים, להעביר מידע על מחסומים, ולאסוף מידע על חיילים המגיעים למלון.

החלק הדרמטי ביותר מגיע כשהוא מעדכן את מפעילו בחמאס על קבוצה גדולה מבית הספר של חיל האוויר שאמורה להגיע למקום. מכאן מתחיל איסוף מידע שיטתי: תאריכים, שמות, מספר משתתפים ובהמשך אפילו מספרי החדרים שבהם אמורים להתארח חברי הקבוצה.

בשלב מסוים, הוא נשאל האם יסייע כאשר יישלח מחבל לבצע פיגוע במלון - ומשיב כי הוא מוכן לבצע פיגוע התאבדות בעצמו. רק בנס, בשל המצב הביטחוני בתקופת המלחמה, האירוע מתבטל. מנהל המלון אישר בחקירתו במשטרה כי אותה קבוצה אכן הייתה אמורה להגיע.

רצף האירועים אינו מסתיים שם. גנאים אף מעביר למפעיל שלו צילום חוגר של חיילת ותמונות של שני סוהרים שביקרו במלון.