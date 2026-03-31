בצה"ל מעריכים: כבר מחר תושלם תקיפת יעדי התעשיות הצבאיות באיראן, כ-70% נפגעו

בצה"ל מעריכים: נסיים לתקוף כבר מחר (רביעי) את מטרות התעשיות הצבאיות שהגדרנו באיראן - כ60-70% מכלל התעשיות הצבאיות של הרפובליקה האיסלאמית. בנוסף, ברקע המשא ומתן: בביקור של מפקד סנטקום אתמול - תוכננו מטרות משותפות לעוד חודש קדימה לפחות.

פרטים נוספים מהתקרית הקשה בלבנון - בה נפלו ארבעה לוחמים

סמ"ר גלעד הראל, בן 21 ממודיעין, הוא הלוחם הרביעי שנפל בתקרית בדרום לבנון

הותר לפרסום: ארבעה לוחמי צה"ל נהרגו בהיתקלות בדרום לבנון

אוגדה 162 פועלת בימים האחרונים כדי לטהר את הכפר בית ליף ממחבלים. המטרה: לחסל את מי שנמצא בפנים לדחוק אחורה את מי שמנסה להתקרב. חלק מהירי לעבר יישובי קו העימות בוצע מתוך הכפר.

אתמול סמוך ל-18:30, חולייה קדמית של סיירת נח"ל נתקלת במחבלים מטווח קצר - לוחם אחד נהרג ושלושה לוחמים נפצעים. ממשיך להתקדם אחרי הקרב ונתקל פעם נוספת - שלושה לוחמים נוספים נהרגים.

למקום קופצים טנקים וחיפוי אש - גם תוך כדי הפינוי משגרים טילי נ"ט לעבר כוחות החילוץ. הנ"ט מחטיא והכוח ממשיך במשימה - עד לחילוץ של חיל האוויר במנחת הקרוב.