עליית מדרגה ברמת המתיחות במזרח התיכון ובמפרץ הפרסי: פרשננו הצבאי יוסי יהושוע פרסם הערב (שבת) ב"מגזין השבת" עם מיכל רבינוביץ' כי רמת הכוננות בישראל עלתה בדרגה נוספת - אך היא עדיין לא נמצאת ברמה הגבוהה ביותר. כעת, בירושלים ממתינים להחלטת נשיא ארצות הברית, ויוצאים מנקודת הנחה לפיה ברגע שהוא יחליט לתקוף את איראן, אנחנו נותקף.

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ארצות הברית ממשיכה להגביר את רמת ההיערכות שלה לתרחיש של מלחמה, בין היתר באמצעות העברת כוחות נוספים לאזור ופרסום אזהרות לאזרחיה הנמצאים במזרח התיכון. כעת, השאלות הן האם הנשיא דונלד טראמפ אכן יורה על כך, והאם הוא מעוניין בהצטרפות ישראל למערכה. ללא קשר להחלטת טראמפ, ישנה סבירות גבוהה לפיה במידה ומתקפה אמריקנית תצא לפועל - איראן תתקוף את ישראל.

לצד זאת, צריך לבחון תרחיש נוסף, לפיו באיראן לא ימתינו להחלטה האמריקנית - ויירו לעבר ישראל טרם תקיפה אמריקנית. בצה"ל ערוכים לכך - עם ארצות הברית ובלעדיה. ניתן להפחית את רמת הלחץ, כי גם במידה ואכן תהיה בעיה עם ההגנה האמריקנית, כפי שנטען בדיווח ב"וושינגטון פוסט", מערכות ההגנה הישראליות הן הטובות בעולם, ומציגות אחוזי יירוט גבוהים יותר מאשר אלו של ארצות הברית.

בישראל ערוכים כעת, ומביטים לעברו של טראמפ. במקביל לכך, זוכרים שטהרן שינתה לאחרונה את שיטת הפעולה שלה והחלה להגביר את האש ולירות לעבר יעדים נוספים. אתמול פרסמנו ב"קבינט שישי" כי מיליציות בהן איראן עושה שימוש שיגרו שני כטב"מים לשטח ישראל - אשר יורטו במרחק רב על ידי כוחות צה"ל.

בשלב זה, האיראנים מורתעים מישראל ולא רוצים להכניס אותנו למערכה, אך כעת אנחנו נמצאים בדינימקה של הסלמה. ההחלטה הסופית נמצאת בידיו של טראמפ.

החודשים הקרובים צפויים להיות קשים יותר באיראן, בעיקר בשל מזג האוויר החם - ולכן בישראל חושבים שייתכן שזהו הזמן המתאים לתקיפה. לדברי בכירים ישראלים, לוח הזמנים של טראמפ הוא אוגוסט עד ספטמבר - טרם תחילת הקמפיין לבחירות אמצע הכהונה. לוח הזמנים הישראלי דומה, זאת לקראת הכניסה למערכת הבחירות.

המשמעות היא, שאנחנו נמצאים כעת בתוך חלון הזמן האפשרי למבצע באיראן, במידה ונשיא ארצות הברית מעוניין במהלך קצר.

עדיין לא ברור כיצד טהרן תפעל לנוכח הפרטים הללו, אך כבר כעת ניתן לראות את האופן בו היא מתגרה בממשל האמריקני, בין היתר באמצעות מתקפות סייבר שונות. כעת, לטראמפ לא נותרה ברירה וגם אם ידחה את הקץ - הוא יפנה בסופו של דבר לעימות עם איראן. הוא צריך לבחור טוב את המטרות שלו, ונדמה שישראל עוזרת לו. התיאום הצבאי בינינו באמת מצוין לאחר הסבב הקודם, וכולם ממתינים להחלטה שלו בנושא.