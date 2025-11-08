ליאור רודאיף, חבר כיתת הכוננות של ניר יצחק שנרצח ונחטף ב-7 באוקטובר, הוא החלל שהושב לישראל

משרד ראש הממשלה הודיע הבוקר (שבת) כי ליאור רודאיף, חבר קיבוץ ניר יצחק שנרצח וגופתו נחטפה במתקפת 7 באוקטובר, הוא החלל שהושב לישראל הלילה במסגרת עסקת החטופים.

ליאור היה סגן רבש"ץ וחבר כיתת הכוננות של ניר יצחק. בבוקר המתקפה הוא, לצד חבריו לנשק, נלחמו סמוך לשער הקיבוץ והצליחו לבלום מחבלים רבים, אך בלחימה הוא נהרג ונחטף יחד עם טל חיימי, שהושב לקבורה. ברצועת עזה מוחזקים כעת בשבי חמישה חללים חטופים.

בתו, נועם, אמרה כי "בתום 763 ימים מסויטים, ליאור שלנו הושב הביתה, להיקבר באדמה עליה יצא להגן באותו בוקר שחור ששינה את חיינו לעד". היא ביקשה להודות "לכל האנשים הטובים שליוו אותנו במאבק הבלתי מתפשר והאנושי, להחזירו ואת כל שאר החטופים הביתה".

ליאור, נולד בארגנטינה ועלה בגיל שבע לישראל עם משפחתו. הוא בנה את ביתו בקיבוץ ניר יצחק, והתנדב במשך 40 שנה כנהג אמבולנס במועצה אזורית אשכול, ואהב לרכב על אופניים. הוא הותיר אחריו אישה, יפה, ארבעה ילדים ושלושה נכדים. בן 61 בנופלו.

צה"ל עדכן כי לפי המידע והמודיעין העומד לרשותו, ליאור, נפל בקרב הגנה על הקיבוץ בבוקר ה-7 באוקטובר וגופתו נחטפה על ידי הג'יהאד האיסלאמי. מותו נקבע ב-7 במאי 2024.