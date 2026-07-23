גבר בן 51 נפצע באורח קשה היום (חמישי) בפיגוע דקירה סמוך ליישוב איתמר שבשומרון, לאחר שלפי החשד הגיע לסייע במאמצי כיבוי שריפה שהוצתה באזור. בצה"ל מסרו כי שני מחבלים דקרו את האזרח בחזה, והוא פונה לבית החולים לקבלת טיפול רפואי. המחבלים חוסלו בזירה.

הדיווח על הפיגוע התקבל בשעה 12:15. מהתחקור הראשוני עולה כי אזרחים פעלו במקום כדי לכבות שריפה שהוצתה. במהלך הפעילות התנפלו שני המחבלים על אחד האזרחים ודקרו אותו.

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חובשים ופרמדיקים של מד"א, בשיתוף כוח רפואה של צה"ל, העניקו לפצוע טיפול רפואי מציל חיים ופינו אותו לבית החולים כשהוא במצב קשה. בעקבות האירוע הוטל כתר על הכפר בית פוריק, וכוחות צה"ל ממשיכים בפעילות במרחב.

חובש רפואת חירום במד"א, ישראל ארבוס, סיפר: "במהלך אבטחה של שריפה במקום אזרחים צעקו לנו שיש גבר שנפצע מדקירה. מיד רצנו למקום וראינו גבר בן 51 כשהוא סובל מפצעי דקירה בגופו. הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים שכלל עצירת דימומים, ובשיתוף כוח רפואה של צה"ל פינינו אותו לבית החולים כשמצבו קשה. במקום נוטרלו שני פלסטינאים".

ראש מועצת שומרון, יוסי דגן, הגיע לזירת הפיגוע עם כוחות הביטחון ואמר: "מדובר באירוע טרור חמור. אנחנו שוב ושוב עדים להצתות ולניסיונות פיגועים. יש כאן ניסיון ברור של הרשות הפלסטינית וארגוני הטרור להרים את הראש בהסתה שמובילה לפיגועים ובהוצאת פיגועים בשטח. כל אזרחי ישראל מצפים מהממשלה לאגרוף ברזל. ההתיישבות בשומרון חזקה, ואנחנו ננצח אותם. אנחנו מצפים מהממשלה לרסק את הטרור ואת המסיתים לו. אנחנו ננצח. לא יעזור לאלף מחבלים. זו הארץ שלנו ואנחנו ננצח".

לוחמי האש ממשיכים לפעול בשריפה שפרצה סמוך לחוות דרך אברהם שבשומרון. בכבאות והצלה עדכנו כי הכוחות הצליחו לבלום את התפשטות האש לעבר החווה, וכעת מתמקדים בכיבוי חזיתות אש נוספות במרחב. במקום פועלים גם מטוסי הכיבוי של טייסת "אלעד", לצד שוטרי תחנת אריאל וצוותי המועצה האזורית שומרון.

מפקד מחוז יו"ש בכבאות והצלה, טפסר ציון שנקור, מסר כי השריפה התפתחה סמוך לחווה והתרחבה בשל הרוחות העזות. לדבריו, עם קבלת הדיווח הוזנקו למקום כוחות רבים וסיוע אווירי. עוד קרא לציבור להימנע מהדלקת אש בשטחים פתוחים, על רקע תנאי מזג האוויר המאתגרים הצפויים בימים הקרובים.