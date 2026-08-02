בישראל הופתעו מביטול המתקפה, החשש: פגיעה בהרתעה מול איראן | יוסי יהושוע

במערכת הביטחון בישראל מתוסכלים מהתנהלותו של הנשיא האמריקני דונלד טראמפ, לאחר שביטל את התקיפה הרחבה שתכנן לסוף השבוע האחרון - כך דיווח הערב (ראשון) ב"מהדורה המרכזית" פרשננו הצבאי יוסי יהושוע. במקביל, חשש שהתנהלותו פוגעת בהרתעה האמריקנית וגם בזו של ישראל.

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במערכת הביטחון מבינים שטראמפ לא רצה שישראל תצטרף למתקפה אבל העלו את הכוננות בחשש שאיראן תפתח במכת פתע. בינתיים, בישראל דנו האם לצאת למתקפת מנע או להמתין לארה"ב ולהצטרף במידה ונותקף.

ההערכה בישראל היא שאיראן תנסה לגרור את ארה"ב לעוד עימות, ושטראמפ יממש בסופו של דבר את האיומים. בינתיים, אחרי יממה של שקט, הביטחון האיראני הולך וגובר.

מוקדם יותר היום דווח ב"וול סטריט ג'ורנל", לא כל מדינות המפרץ דוחפות להרגעת המצב מול איראן. חלקן, כמו איחוד האמירויות, הפעילו בימים האחרונים לחץ על נשיא ארה"ב דונלד טראמפ בימים האחרונים לנקוט פעולה נחרצת יותר נגד הרפובליקה האסלאמית.

גורמים המעורים בפרטים העריכו כי משמרות המהפכה לא יתפשרו עד שארה"ב תסלים את צעדיה, תשתלט על המצר ואולי אף תשקול מבצעים קרקעיים. עוד דווח כי אם הדיפלומטיה תיכשל - במשמרות המהפכה שוקלים לבצע מתקפות מקדימות.

במקביל נמשכים המאמצים להגיע להפסקת אש, בעוד שמתווכים רשמו התקדמות חדשה בתוכנית לפתיחת מצר הורמוז, וכמה ממדינות המפרץ לחצו על הנשיא לקדם דיאלוג עם טהרן. מתווכים קטארים הציגו אתמול לאיראן הצעה חדשה לפתיחת מצר הורמוז. דיפלומטים איראנים הגיבו לכך בחיוב, מה שעורר תקוות כי פשרה עשויה להיות קרובה, כך לפי המתווכים.

עוד דווח כי רק שעות ספורות לפני הודעתו של טראמפ, יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן, קיים איתו שיחת טלפון ודחק בו לקיים דיאלוג כדי להפחית את ההסלמה באזור. יורש העצר ביקש גם הבהרות לגבי האסטרטגיה האמריקאית בנוגע לאיראן ולגבי התקיפות המתוכננות.