פורצי הדרך: לוחמי גולני על הקרבות שסללו את הדרך לבופור
כיבוש רכס הבופור היה אחד המהלכים האסטרטגיים החשובים במלחמה בצפון • שבועיים אחרי שהניפו שם את דגל ישראל, לוחמי גולני מספרים לראשונה על הקרבות מעבר לליטאני • עדויות הלוחמים והתיעודים הבלעדיים • צפו
ינון שלום יתחכתב לענייני צבא וביטחון
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כיבוש רכס הבופור היה אחד המהלכים האסטרטגיים החשובים במלחמה בצפון. מתחם הטרור שנחשף מתחת למבצר היה אחד מהמשמעותיים ביותר של ארגון הטרור חיזבאללה. שבועיים אחרי שהניפו שם את דגל ישראל, לוחמי גולני מספרים לראשונה על הקרבות שניהלו מעבר לליטאני שסללו את הדרך לבופור.
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כתבנו הצבאי ינון שלום יתח משחזר דקה אחר דקה, עם עדויות הלוחמים ותיעודים בלעדיים, את הקרבות, ההיתקלויות פנים אל פנים, עד פריצת הנתיב לבופור.
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