לטיפול בשב"חים ורחפנים: הטכנולוגיה מגבול עזה מגיעה למשטרה

המשטרה רוכשת שלוש מערכות ירי נשלטות מרחוק בסגנון "רואה יורה". הייעוד העיקרי של המערכות - עוטף ירושלים, זאת על מנת להילחם בתופעת השב"חים שהולכת ומתגברת בימים האחרונים.

המערכות יורכבו על ג'יפים ויאפשרו ירי במסתננים. בשל העובדה שהמערכת מתעדת את הירי - דבר הנדרש בהוראות הפתיחה באש נגד שב"חים שחוצים את הגדר.

ייעוד נוסף למערכת - מלחמה ברחפנים. באמצעות מערכת "הדק חכם" שיודעת לזהות מטרות ולעקוב אחריהן. המערכות יותקנו על ג'יפים של מגב והמשטרה תוכל להסיט אותן מעוטף ירושלים למקומות אחרים בהם יש איומי רחפנים.

יותר מוקדם היום, משרד הביטחון וחברת "רפאל" מסרו לצה"ל את מערכת הלייזר "אור איתן" (IRON BEAM) הראשונה שייעשה בה שימוש מבצעי, זאת לאחר שהוכיחה את יעילותה בסדרת ניסויים בה נבדקו יכולותיה ביירוט של רקטות, פצצות מרגמה וכטב"מים. בכך הופכת ישראל למדינה הראשונה בעולם שמפעילה מערכת לייזר ליירוט מטרות אוויריות.

אחד היתרונות המשמעותיים של המערכת הוא העלות הנמוכה של תפעולה, בהשוואה למערכות ההגנה הקיימות כיום המתבססות על טילים מונחים, שייצורם עולה מאות אלפי שקלים ליחידה.