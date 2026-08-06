בית המשפט ידון בהארכת ההגבלות על פעיל הימין הקיצוני ששובת רעב

בבית המשפט המחוזי בירושלים דן הבוקר (חמישי) בערר שהוגש בידי הפרקליטות ואלוף פיקוד מרכז אבי בלוט נגד החלטת ועדת הערעורים ביהודה ושומרון (צבאי) שלא להאריך את צו ההגבלה שהוצא נגד טל ינון דרדיק. דרדיק חשוד במעורבות באירוע התעללות בפלסטינים בכפר כומסה. לבית משפט הגיעו בני משפחתו, כמה פעילי ימין וחברות הכנסת לימור סון הר מלך וטל גוטליב.

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דרדיק טען: "שר הביטחון לא הציע לי פיתרון, הוא הציע לי גזר דין מוות, הציע לקיים את הוראות הצו במלואם. אני אדם שומר חוק לא עברתי שום עבירה".

הדיון נערך לאחר שבית המשפט השלום קבע כי הצו שהוציא בלוט נגד דרדיק, אשר שובת רעב כבר 32 ימים, אינו ישים ועל כן יש לבטלו. את דרדיק, הנראה חיוור בעת הגעתו לדיון, מייצג עו"ד משה פולסקי מארגון חוננו.

דרדיק הוא פעיל ימין קיצוני, תושב חווה בבנימין, השובת רעב לאחר שנעצר בעקבות צו מינהלי עליו חתם אלוף הפיקוד לבקשת שב"כ, המורה לו לשהות במעצר בית. זאת בשל חוות דעת שמצביעה על מסוכנותו לביטחון האזור.

הסנקציה נגדו הוא צו תיחום, כזה שמונע ממנו לצאת מפוליגן מסויים, מעין מעצר בית. הוא מסרב לכל חלופה מעצר אחרת, כפי שהמליץ בית משפט לפרקליטות וצה"ל, כמו בית חמותו ומקומות נוספים שאינם מאחז כפר טרפון, שם הוא מתגורר. בשל סירובו למלא את הגבלות הצו הוגש נגדו כתב אישום על הפרות והוא נעצר ונכלא בידי שב״ס ומתאו בכלא מנהל את המאבק נגד הסנקציות שהוטלו עליו

השבוע קבע בית משפט כי יש לבחון חלופות מעצר בית אחרות, אך בפרקליטות מתנגדים בשל העובדה כי דרדיק מסרב להיענות כאמור לשום חלופה.

בינתיים שר הביטחון ישראל כ"ץ הודיע כי ישנם פגמים בהוצאת הצו ושאם רוצים לחדש אותו - אז לעשות זאת בדרכים אחרות. לקביעה זו תהיה השפעה בסיום תוקף הצו בעוד מספר חודשים. כ"ץ נפגש עם דרדיק בתאו בכלא אך לפי האחרון לא הציע לו שום פתרון רצוי.

כעת בדיון, אומר נציג הפרקליטות כי הציעו בעבר חלופות שונות כמו לעיר מעלה אדומים ועוד "הוא מתנגד לכל חלופה מוצעת, בלי שיתוף פעולה באופן ממשי זה יכול לעורר סיכון". השופט רובין שאל את נציגי הפרקליטות האם לא ניתן להוציא צו חדש וככל שיפר אותו יוכלו לנקוט בהליכים נגדו כפי שעשו שעבר.

עו"ד של דרדיק אמר לפני הדיון: "מעולם לא נתקלתי במצב שבו כל הצדדים יודעים שמדובר בצו לא חוקי, לא תקין, שלא ניתן ליישם אותו, שכרוך בפגיעה בצד שלישי, מעולם לא היה צו שכזה. ואף על פי כן במשך חודש שלם גוררים אותנו, גוררים את טל ינון דרדיק ששובת רעב, בערכאות משפטיות, בטיעונים לא טיעונים, שכולם יודעים שיש פה צו, שלא ניתן ליישם אותו".

"זה רק ממחיש עד כמה עושים פה שימוש פסול וציני בהליך של צו מנהלי שהוא הליך דרקוני, הליך בזוי הליך שמתאים אולי למדינות כמו צפון קוריאה, רוסיה ולא למדינה דמוקרטית. מערכת הביטחון פשוט רוצה שהדיון יתקיים, דיון חסוי, בדלתיים סגורות, כדי לכסות על כל העוולות שלה, על כל הפשעים שלה, על כל המחדלים הדיונים שלה, על זה שגוררים את טל ינון בחודש, הוא עצור ללא שום סיבה", הוסיף.

ח"כ לימור סון הר מלך אמרה: "המסר של האלוף בלוט חמור ממש. הבלבול שלו במי האויב, בהגדרת האויב, ביהודה ושומרון, כשהוא היום מעמיק את התפיסה שאומרת שהסכנה והמסוכנות ביהודה ושומרון היא היהודים, היא המתיישבים הגיבורים, זה דבר שמסכן את כולנו והיה ראוי שכולם הזדעקו על הדבר הזה. טל ינון דרדיק הוא ביטוי למאבק בזה. הוא ביטוי להגדרה הזאת שמגדירה פעם אחר פעם במה מתעסק על אלוף פיקוד מרכז ביהודה ושומרון. עם מי הוא מתעסק, את מי הוא מגדיר כאויב, זה האירוע ואנחנו לא נאפשר את הדבר הזה".

ח"כ טלי גוטליב הוסיפה: "הדיון פה הוא מרד של האלוף בלוט על שר הביטחון. נקבע שהצו היה לא חוקי ונתנו לו 48 שעות לחדש את הצו שלו. שר הביטחון אומר לו 'אל תחדש את הצו, תמצא פתרון אחר'. מה עושה בלוט? מצפצף עליו, מורד בו ופונה פה בערעור על הקביעה שהצו שלו לא חוקי. עם מי האלוף בלוט משחק פה משחקי כוח? עם יהודי מיהודה ושומרון? יש שנאה עמוקה ליהודי יהודה ושומרון, אני לא אקח חלק בקמפיין השקרי הזה, הוא מבית היוצר של חטיבה יהודית בשב"כ. יש כאן יהודים שמיישבים את הארץ הזו ובגופם שומרים על ביטחוננו".