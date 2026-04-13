לחץ איראני לפני המפגש המשולש: ניסיון לבלום הסכם ישראלי-לבנוני

ערב המפגש המשולש הצפוי בין שגרירי ישראל, לבנון וארה"ב, מתיחות גוברת בזירה הלבנונית על רקע ניסיונות לקדם מתווה מדיני שיכלול גם התייחסות לסוגיות הגבול, פירוק חיזבאללה והסדרת הגבול היבשתי בין המדינות. לפי הערכות, קיימים עדיין כ-13 מוקדי מחלוקת מרכזיים בין ישראל ללבנון, והתקדמות בהם עשויה לשנות את מעמדה האזורי של לבנון.

במקביל, גורמים בלבנון טוענים כי איראן מפעילה לחץ כבד מאחורי הקלעים כדי לבלום כל התקדמות אפשרית בהסכם, מחשש לפגיעה ישירה בהשפעתה במדינה וביכולות חיזבאללה. לפי אותם גורמים, טהרן רואה ביושב ראש הפרלמנט הלבנוני נביה ברי דמות מפתח דרכה ניתן להשפיע על הזירה הפנימית, ומנסה למנוע קידום מהלכים שיובילו להפרדה בין הזירה הלבנונית לבין זו האיראנית.

שר החוץ הלבנוני אמר לאחרונה כי קיימת אפשרות ל"הפרדה בין הזירה האיראנית ללבנונית", תוך ניסיון לקדם הסדר שיכלול בין היתר את חזרת העקורים, נסיגת כוחות צה"ל מדרום לבנון ושחרור עצורים לבנונים המוחזקים בישראל. עם זאת, בלבנון נשמעות גם טענות על קמפיין לחץ איראני נגד בכירים בממשלה, במטרה לטרפד את השיחות.

על רקע זה, גם ביקורו של שגריר מצרים בביירות וניסיונות תיווך נוספים לא מצליחים להפיג את המתח, ובמערכת הפוליטית הלבנונית מזהירים מפני הסלמה אם המגעים המדיניים יתקעו.