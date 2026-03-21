היום ה-22 למבצע "שאגת הארי": הרמטכ"ל אייל זמיר מסר הערב (שבת) הצהרה בה התייחס למצב הנוכחי של המשטר האיראני - ולמעורבות חיזבאללה בלחימה. "הפגיעה הנרחבת שגרמנו למשטר האיראני בשלושת השבועות האחרונים, מתחילה להצטבר לכדי הישג מערכתי-אסטרטגי, צבאי, כלכלי ושלטוני. משטר הרוע חלש יותר, איראן חשופה יותר וללא יכולת הגנה משמעותית", אמר בראשית דבריו.

"איראן שיגרה טיל בליסטי בין יבשתי דו שלבי לטווח של 4,000 קילומטרים לעבר מטרה אמריקנית באי דייגו גרסיה", ציין, "טילים אלה לא נועדו לפגוע בישראל. הטווח שלהם מגיע לבירות אירופה - ברלין, פריז ורומא כולן נמצאות בטווח איום ישיר".

דובר צה"ל

הוא הוסיף: "מי שלא יתמודד עם איום בתחילת דרכו, יהפוך בעתיד לבן ערובה שלו. החזקת יכולות אסטרטגיות קטלניות בידי משטרים דיקטטוריים רדיקליים מהווה סכנה לא רק לישראל אלא סכנה לעולם". זמיר הזכיר את שיתוף הפעולה עם ארצות הברית: "במנהיגותה והצבא האדיר שלה - היא מגנה על העולם החופשי כולו".

זמיר התייחס למצב בצפון: "אישרתי היום לפיקוד הצפון את התוכניות להמשך הלחימה. אין הכלה יותר - יש יוזמה ויש התקפיות. כוחותינו יעמדו כחיץ בין האויב לישובים וכל מטרה שתהווה איום עליהם - תוסר. פעולותינו באיראן מחלישות את חיזבאללה, שהורס את לבנון וגרר אותה למערכה - בשירותה של איראן. המערכה הנוכחית תקדם את היעד האסטרטגי שלנו לפירוק חיזבאללה מנשקו".

"אנחנו באמצע הדרך אך הכיוון ברור. בעוד כשבוע, בפסח, חג החירות, נמשיך ונלחם על חירותינו ועתידנו", סיכם.