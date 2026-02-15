פרשת השיבוש בחניון: המיועד לתפקיד ראש המוסד העיד במשטרה

פרשת השיבוש בחניון: האלוף רומן גופמן, המיועד לתפקיד ראש המוסד, העיד הבוקר (ראשון) במשטרה. שמו הופיע ברשימת המעורבים עמם אסר השופט מזרחי ליצור קשר, בהתבסס על דו"ח סודי שהוגש לבית המשפט ונוגע לפעולות חקירה.

נזכיר כי ביום שישי דיווחנו שגופמן זומן לתת עדות. במוקד הפרשה, החשד שראש הסגל של נתניהו, צחי ברוורמן, פגש את אלי פלדשטיין בחניון בקרייה ואמר לו כי יוכל "לכבות את החקירה" בגין הדלפת מסמכים סודיים ל"בילד". פלדשטיין אמר בריאיון ששודר בכאן 11 כי ברוורמן הוא האדם שאמר שיוכל לסייע לו, לאחר שנמנע לנקוב בשם במהלך חקירתו בשב"כ.

--

צחי ברוורמן זומן לאחרונה לחקירה בלהב 433 וכך גם אלי פלדשטיין. טרם עיכובו של ברוורמן לחקירה, המשטרה ערכה חיפוש בביתו ואותרו שני טלפונים. כמו כן, גם עומר מנצור, דובר בלשכת רה"מ, הגיע למסור עדות בלהב 433.