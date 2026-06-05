מחבל הגיע הבוקר (שישי) סמוך לעמדת הכניסה של תחנת משטרת גליל מערבי וניסה לדקור לוחם מג"ב. הלוחם הצליח להשתלט במהרה על המחבל והוא נוטרל במקום, הסכין נתפסה.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

החשוד תושב הכפר ג'דיידה מכר בן 23, נעצר לחקירה בתחנה בסיומה ובהתאם לממצאיה יוחלט על המשך בקשת הארכת מעצרו בבית המשפט.

ביום ראשון האחרון, אירוע גם פיגוע דריסה בצומת גוש עציון, כאשר מחבל שנסע לכיוון חברון, האיץ לעבר טרמפיאדה סמוך לעמדה של צה"ל. צוות מד"א פינה לבית החולים שערי צדק נערה בת 17 במצב קשה, עם חבלות בגפיים, ובת 15 במצב קל עם חבלה בפנים.

המחבל, אמג׳ד אלפתח, בן 30 מחברון, חוסל ע"י לוחם צה"ל שאבטח את הצומת. לאחר שחיסל את המחבל, הלוחם, סמל ל', העניק טיפול ראשוני לפצועה קשה, שם לה חוסם עורקים והציל את חייה.