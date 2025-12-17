שיקולי צה"ל בפתיחת מערכה מול חיזבאללה | יוסי יהושוע

ברקע ההסלמה מול לבנון, הפרשן הצבאי של i24NEWS, ידיעות אחרונות ו-Ynet, יוסי יהושוע דיווח הערב (שלישי) ב"מהדורה המרכזית" כי לבטים במערכת הביטחון באשר למה שיקרה אם תיפתח מערכה מול ארגון הטרור הלבנוני. "לא ברור אם אנחנו מתקרבים להכרעה. מבחינת חיזבאללה גם אם נתקוף, תמיד יהיו לו רקטות, אבל כדאי להוריד את מפלס הלחץ - הארגון לא נמצא במצב טוב", ציין יהושוע.

עוד הוסיף כי צה"ל מזהה כל התארגנות של הארגון - ותוקף. כמות הרקטות שנותרה לארגון היא מאוד מצומצמת, הוא יכול לירות לצפון ולמרכז אבל לישראל יש מערכת הגנה של כיפת ברזל ולא חסרים לה מיירטים.

"במערכת הביטחון נשאלת השאלה אם נכון להפעיל את הנבוט מול חיזבאללה", הבהיר, "יש בכך סכנות כי האמריקנים יכולים לשים לנו ברקס. יש אלה שסבורים שנכון להמשיך באותו אופן אבל להגביר קצת ולתקוף בעצימות יותר גבוהה".

עם זאת, יש מאמץ של איראן לחמש את הארגון בהברחות, בעוד שחיזבאללה הפיק לקחים ועבר לביירות על מנת לייצר רחפנים - אך גם לכך ערוכים בישראל. בתוך כך, ראש הממשלה בנימין נתניהו ישוחח עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כשהמוקד יהיה הנושא האיראני.

צפו בדיווח המלא - בראש העמוד