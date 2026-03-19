ביממה האחרונה שוגרו מספר רקטות מסוריה לעבר ישראל ומוצבי צה"ל בגולן הסורי, כך דיווח הערב (חמישי) כתבנו לענייני צבא, ינון שלום יתח, ב"מהדורה המרכזית". כלל הרקטות נפלו בשטחים פתוחים רחוק מהגבול וממוצבי צה"ל. לא היו נפגעים לכוחותינו.

נציין כי מדובר בהתפתחות חריגה, שכן זו הפעם הראשונה במערכה שמשגרים רקטות מסוריה לעבר ישראל.

מקרה חריג נוסף אירע בליל שלישי האחרון, כאשר צה"ל תקף משאית שהובילה אמל"ח בסוריה. המהלך מתואר כדרמטי כיוון שישראל לא ביצעה פעולת מב"ם בסוריה מאז נפילת משטר אסד ובנוסף לא תקפה נכסים של המשטר הסורי מתחילת השיחות.

כזכור, רק בתחילת ינואר פרסמנו כי ישראל, סוריה וארצות הברית הגיעו להסכמה על הקמת מנגנון שיתוף מודיעיני משותף, שיפעל באמצעות תא תקשורת ייעודי ובפיקוח אמריקני. מטרת המנגנון היא לאפשר תיאום מיידי ומתמשך בשיתוף מודיעין, הפחתת מתיחות צבאית ומניעת אי-הבנות בין הצדדים. במשרד ראש הממשלה אישרו כי חודש השיח בגיבוי ותמיכה אמריקנית והבהירו כי "סוכם על המשך השיח לקידום המטרות המשותפות ושמירה על ביטחון המיעוט הדרוזי בסוריה".