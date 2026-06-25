רס"ר במיל' באסל סויד, בן 32 מפקיעין, הובא היום (חמישי) למנוחות. מנהיג העדה הדרוזית בישראל, מוואפק טריף, ספד לו: "באסל נפל בשדה הקרב בדרום לבנון אחרי שירות של מאות ימי מילואים מאז 7.10. המדינה הייתה שם נרדף לבאסל".

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באסל, ששירת כנהג בגדוד 75 בעוצבת "סער מגולן" של חטיבה 7, נפל בעת מילוי תפקידו במהלך פעילות מבצעית. מסע הלווייתו נערך בהשתתפות בני משפחה, חברים, נציגי צה"ל והמוני מלווים שהגיעו לחלוק לו כבוד אחרון.

חבריו מהמרכז הרפואי רמב"ם, שם עבד כרכז תפעול, הגיעו להיפרד; מנכ"לית רמב"ם ד"ר מיכל מקל ספדה לו: "זהו יום עצוב מאוד עבור כל משפחת רמב"ם. באסל עשה מאות ימי מילואים, אדם שנתן מעצמו מעל ומעבר לחברה הישראלית ותמיד בחיוך".

באסל נהרג הלילה בתאונה מבצעית בדרום לבנון, לאחר שכלי רכב של כוחות צוות הקרב החטיבתי גולני התהפך במרחב רב א-תלתין, אירוע שבו נפצע לוחם נוסף באורח בינוני. האסון הקשה מצטרף לשבוע כואב במיוחד בגזרה, לאחר שבסוף השבוע שעבר נפלו באותה פעילות מבצעית בלבנון סא”ל דור גדליה בן שמחון, סמ”ר יואב קליין, סמ”ר ליאב כבביה וסמ"ר נוה חבשוש, מפגיעת רחפן נפץ של חיזבאללה בכפר תבנית.