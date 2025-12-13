גורם ביטחוני בכיר: "החיסול בעזה - תגובה עצמאית של ישראל"

בישראל אישרו היום (שבת) כי צה"ל חיסל ברצועה את מספר 2 בחמאס ואחד מאדריכלי טבח ה-7 באוקטובר, ראאד סעד.

בכיר חמאס הותקף מהאוויר בזמן שנסע ברכב יחד עם שלושה נוספים במערב העיר עזה. על פי דיווחים ברצועה, בתקיפה ישנם ארבעה הרוגים ועשרה פצועים.

גורם ביטחוני בכיר אמר ל-i24NEWS לאחר התקיפה: "החיסול בעזה הוא תגובה עצמאית של ישראל על פציעת שני הלוחמים הבוקר"; החיסול בוצע אחרי אישור של ראש הממשלה ושר הביטחון, ממשל טראמפ לא עודכן מראש. חשוב להבהיר שראאד סעד היה מחבל ש"לא רק הפר את ההסכם אלא המשיך לייצר נשק והיה גורם מרכזי לפיגועים בצד שלנו", הבהיר אותו גורם.

סעד לקח חלק גדול בקבלת ההחלטות בצמרת הזרוע הצבאית של ארגון הטרור, וסומן כבר לפני השבעה באוקטובר על הכוונת של מערכת הביטחון הישראלית. בסוף יוני 2024 שרד סעד ניסיון חיסול בעיר עזה. הוא הותקף במבנה שבו הסתתר והופצץ במחנה הפליטים שאטי.