"תדייק את זה דחוף, זה פותח מהדורה בערוץ 14": שיטת החדרת המסרים הקטאריים נחשפת | אבישי גרינצייג

פרשת "קטאר-גייט": פרשננו לענייני משפט, אבישי גרינצייג, חשף הערב (שבת) התכתבויות פנימיות בין דוברו הצבאי של ראש הממשלה אלי פלדשטיין והיועץ המקורב ישראל (שרוליק) אינהורן, החושפות את האופן בו הועברו המסרים מטעם קטאר ישירות לידי עיתונאים בכלי התקשורת בישראל.

כך לדוגמה, איינהורן, שנמצא בסרביה, מנסח מסר פרו-קטרי, ומעביר אותו לפלדשטיין שמעביר לתקשורת הישראלית: "האמריקאים ביקשו שקטאר תוביל את היום שאחרי ברצועת עזה. שרים ישראלים צריכים להפסיק לתקוף את קטאר ולשלב ידיים למען ביטחון המזה"ת".

המסר הזה מועבר כתדרוך לכתב הצבאי של ערוץ 14, נועם אמיר, שמעביר את זה חזרה יחד עם השם שלו כפרסום ראשון, והוא מבקש מאלי פלדשטיין: "תדייק לי את זה". פלדשטיין, הדובר הצבאי של ראש הממשלה, מעביר את הנוסח לאיינהורן וכותב: "דייק את זה דחוף, זה פותח מהדורה בערוץ 14".

איינהורן מוסיף עוד פרטים כיד הדמיון, והפרטים הללו מתפרסמים מילה במילה בערוץ 14, כאשר הצופים בבית לא יודעים שמדובר בשני אנשים שמעבירים ביניהם נוסחים וממציאים.

דוגמה נוספת בחדשות 12: פעם נוספת עולה הניסיון לקדם נרטיב המבקר את מצרים ומנגד מהלל את קטאר כגורם היחיד המסוגל להוביל לעסקה. בשיחה בין פלדשטיין לאיינהורן, לאחר שהאחרון מציע את ה"ספין", כותב פלדשטיין: "אני יכול למכור את זה לניר דבורי, הוא ייתן את זה בלי לשים לב שזה כבר פורסם בכאן 11".

המסר שביקשו להנחיל הוא שקטאר הוכיחה את עצמה בעסקת החטופים כ"שותפה אמיתית" של ארצות הברית - מידע שעלה כביכול בשיחות סגורות. באופן כלשהו, התכנים מאותן "שיחות סגורות" התגלגלו לידיו של פלדשטיין, בעוד העיתונאים מיהרו לשתף פעולה ולפרסם את הדברים מבלי לעצור ולבדוק: האם האירוע הזה בכלל קרה? למה שלשכת ראש הממשלה תרצה לדברר מסרים פרו-קטאריים פעם אחר פעם?

בחקירתו אמר איינהורן כי "התדרוכים עצמם היו אמיתיים, גם אם הפרטים מסביב והשיחות הסגורות לא בדיוק היו נכונים. אבל העיקרון על זה שקטאר היא גורם שמקדם את העסקה - זה היה נכון, גם המסרים נגד מצרים היו נכונים. הצופים בבית קיבלו אמת גם אם העיתונאים בראש שלהם חשבו שהם מקבלים מסר מראש הממשלה, ובעצם הם קיבלו מסר מקטאר".

תגובת אלי פלדשטיין באמצעות עורכי דינו, עודד סבוראי וסיון האוזמן: "כל פעילותו התקשורתית של פלדשטיין נעשתה עבור ראש הממשלה, באישור הגורמים הממונים עליו בלשכת ראש הממשלה. מחר נפרסם באריכות את ההתכתבויות. אני לא בטוח שזה המסר שהציבור יקבל על כך שהוא חשב שהדברים הללו היו באישור ראש הממשלה, או לכל הפחות שהוא לא הבין שהוא מקדם מסרים קטריים".

העיתונאים ניר דבורי ונועם אמיר בחרו שלא למסור תגובה.

צפו בדיווח המלא בראש העמוד